Nintendo’nun Dr. Mario World Oyunu iOS ve Android’e Geliyor

Nintendo’nun Dr. Mario World oyunu mobile geliyor! Aksiyon puzzle oyunu, önümüzdeki yaz aylarında iOS ve Android platformları için yayınlanacak.

Nintendo, Uzakdoğu’nun popüler mesajlaşma platformu LINE ile mobil oyun sektöründe ortaklık kurduğunu açıkladı. İki Japon şirket, Dr. Mario World’ün mobil versiyonunu birlikte geliştirecek.

Video oyun kültürünün en önemli markalarından biri olan Nintendo, ikonik oyun karakteri Mario’yu daha geniş çevrelere yaymak istiyor. Aksiyon-bulmaca türünde olan oyun, 2019 yazının başında Japonya ve ABD başta olmak üzere 60 ülkede piyasaya çıkacak.

Nintendo ve LINE’ın mobil oyun dünyasına ilk armağanı olacak olan Dr. Mario World, isteğe bağlı uygulama içi satın alımlarla ücretsiz olarak oynanabilecek.

Uzakdoğu’nun WhatsApp’ı olarak adlandırılan LINE, dünya çapında 165 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Şirketin kullanıcı tabanının büyük bir bölümünü ise Japonya, Tayvan, Tayland ve Endonezya oluşturuyor. Bu nedenle Dr. Mario World'ün başarıya ulaşmasında LINE'ın sahip olduğu kullanıcı kitlesi önemli bir rol oynayabilir.

Nintendo, Super Mario Run oyununun iOS’teki başarısının ardından ‘Fire Emblem Heroes’ ve ‘Animal Crossing: Pocket Camp’ adlı iki mobil oyun daha piyasaya sürmüştü. Japon şirketin hedefi ise, her yıl 2-3 yeni iPhone oyunu geliştirmek.

Apple’ın uygulama mağazası App Store, şu anda Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp ve Dragalia Lost olmak üzere dört Nintendo oyununa ev sahipliği yapıyor. Şirketin ilk sosyal ağ uygulaması Mitomo ise arzu edilen seviyeye ulaşamadığı için 2018 yılında kapatılmıştı.

Nintendo ve LINE’ın iOS ve Android platformu için ortaklaşa geliştireceği Dr. Mario World oyunu, 2019 yazının başında kullanıcıların beğenisine sunulacak.