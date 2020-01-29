Nintendo'nun Mobil Oyun Geliri Dudak Uçuklatıyor

Mobil analiz şirketi Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni veriler, Nintendo’nun mobil oyunlardan 1 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini gösteriyor.

Nintendo’nun şu anda dünya genelinde toplam 452 milyon indirme alan altı mobil oyunu bulunuyor. RPG oyunu Fire Emblem Heroes, mobil gelirin yüzde 61’ini oluşturuyor. Sonra yüzde 12 ile Animal Crossing, yüzde 11 ile Dragalia Lost geliyor. Super Mario Run, 244 milyon indirme ile Nintendo’nun en çok indirilen oyunu ancak gelirin yalnızca yüzde 7’sini oluşturuyor. Apple’a göre 2019’un en çok indirilen App Store oyunu Mario Kart Tour, Nintendo’nun mobil gelirinin yüzde 8’sini oluşturuyor. Az bilinen Dr. Mario World, oyuncu harcamalarının yüzde 1’inden daha azını oluşturuyor.

Bu liste hem iOS App Store hem de Google Play Store’u kapsıyor. Nintendo’nun dünya genelinde en büyük pazarı Japonya. Toplam mobil oyun gelirinin büyük bir kısmı (yüzde 54) bu pazardan geliyor. Nüfus bakımından Japonya’dan iki kat büyük olmasına rağmen Amerika ikinci sırada yer alıyor. Nintendo’nun mobil gelirinin (316 milyon dolar) yüzde 29’u ABD’den geliyor.

Nintendo, son zamanlarda abonelik tabanlı oyun paketleri denemesi yapıyor. Mario Kart Tour, 4.99 dolara Gold Pass aboneliği, Animal Crossing de farklı abonelikler sunuyor.