Nintendo, Scalebound'u Switch için Diriltiyor Olabilir

2017 yılında bizleri oldukça şaşırtan bir gelişme yaşanmış; Xbox One ve PC için geliştirilmekte olan Scalebound, Ocak ayının ortalarına doğru iptal edilmişti. O zamandan bu zamana da oyun ile ilgili resmi bir yeni gelişme yaşanmamıştı. Ancak yakın bir zamanda bir sürpriz ile karşılaşabiliriz. Nintendo, Scalebound oyununu Switch oyuncularıyla buluşturacak olabilir.

Bayonetta serisi, Vanquish ve NieR: Automata gibi birbirinden kaliteli yapımlarla karşımıza çıkan PlatinumGames, bu zincire Scalebound ile ile yeni bir halka daha ekleyecekti. Yönetmen koltuğunda oturan Hideki Kamiya ile 2013 yılında geliştirilmesine başlanan Aksiyon-Rol Yapma Oyunu türünde olacak Scalebound, Draconis dünyasında maceraya çıkmış olan Drew isimli bir karakterin başından geçenleri anlatacaktı. Bu macera boyunca da Thuban adı verilen bir ejderha da ana karakterimize eşlik edecekti. Ne var ki, geliştirilme aşamasında yaşanan aksiliklere ve Scalebound oyununun belirtilen tarihe kadar yetiştirilemediği için Microsoft ve Platinum Games arasındaki ilişki bozulmuş ve proje 2017 yılının Ocak ayında iptal edilmişti.

Nintendo Insider sitesinin kaynaklarından aktarılan bilgiye bakılırsa Nintendo, Scalebound oyununu Switch platformuna özel olacak şekilde hayata döndürmekle uğraşıyor. Geçtiğimiz hafta Game Informer sitesinden Imran Khan, Kinda Funny Games ile yaptığı söyleşide, "Bu, daha fazla kaynağa ulaştığımda yakın bir zamanda yazacağım bir şey. Ölü olduğu düşünülen bir oyun var ki Nintendo diriltiyor ve insanların beklediği bir şey değil bu. Çoktan unutulmuş - resmi olarak tümüyle iptal edilmiş bir oyun." demişti.

Gelin görün ki tam da bu noktada kafalarda bir soru işareti oluşuyor. Eğer Nintendo tarafından diriltilmekte olan yapım gerçekten Scalebound ise Switch versiyonu için gelişmelerin ne yönde olacağı merak ediliyor. Bunun en büyük nedeni ise her ne kadar patenti 2017 yılında bırakılmış olsa da Microsoft cephesinin Scalebound oyununun haklarını elinde tutmaya devam ediyor oluşu. Bakalım ilerleyen günlerde bizleri Aksiyon-Rol Yapma Oyunu ile ilgili ne tür gelişmeler bekliyor?