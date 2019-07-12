Nintendo, Standart Switch Modelinde Değişikliğe Gidecek

Yeni Switch modeli Switch Lite, uzun süreli söylentilerden sonra dün itibarıyla duyurulmuştu. El konsolu seven oyuncular için bir nevi yükseltme diyebileceğimiz konsol 20 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Gündem şu sıralarda bu yeni model ile meşgul iken diğer yandan Nintendo tarafından standart modelin güçlendirileceğine dair yeni bir söylenti ortaya çıkmıştı. Reggie Fils-Aime sonrasında koltuğu devralan Nintendo Amerika Başkanı Doug Bowser, söylentiye karşılık olarak yaptığı açıklama ile bu sene çıkacak olan tek yeni Switch modelinin Switch Lite olacağını söyledi. Sizin de gördüğünüz üzere bu açıklama, çıkan söylentiyi yalanlamaktan son derece uzak.

Biz ise söylentinin çıkış kaynağına gelelim. Nintendo, Birleşik Devletler Federal İletişimler Komisyonu tarafına standart Switch için bir başvuruda bulunmuş.

Bu başvuru, standart modelin üzerinde yapılması planlanan bir takım değişiklikler için bir izin başvurusu oluyor. Tüm isteğe bağlı değişimleri ile 25 Aralık 2019 tarihinde alınmış olan FCC ID: BKEHAC001 için bulunulan Sınıf II değişim izni başvurusu SoC, NAND Bellek tipi ve bunlara bağlı olarak CPU Board değişimini içeriyor. Bildiğiniz gibi Switch konsolunda NVIDIA Tegra işlemcisi kullanılıyor ve izin çıkarsa, yapılacak olan değişimler neticesinde cihazın performansında artış, bu bağlamda yükleme sürelerinin kısalması ve pil ömründe de iyileşme görebileceğiz.

Ancak ortada kafa karıştırıcı olabilecek bir durum var. Standart modelde yapılması planlanan değişime rağmen cihaz yine Switch adıyla satışa sunulacak. Nintendo bu değişimin duyurusunu resmi olarak yapacak mı bilmiyoruz ama Doug Bowser tarafından yapılan açıklamaya göre bir duyuru gelecekmiş gibi görünüyor. Eğer gelmezse, kullanıcıların aldıkları modelin gelişmiş model olup olmadığını nasıl anlayacakları merak konusu olacak. Gelişmeleri takip edeceğiz.