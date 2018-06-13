Nintendo Switch'e Fortnite Müjdesi

Özellikle iOS pazarına giriş yaptıktan sonra PUBG ile büyük bir rekabet içerisine giren ve pek çok PUBG oyuncusunu kendi tarafına çeken Fortnite, şimdi daha farklı bir platforma geliyor. Android'den önce Nintendo Switch'e geleceği duyurulan oyun, diğer platformlardaki oyuncularla birlikte oynanabilecek.

E3 2018 kapsamında yapılan bu açıklamayla birlikte Fortnite'ın daha geniş kitlelere yayılmak istediğini görebiliyoruz. Özellikle ücretsiz olmasından dolayı oyuncuların ilgisini çeken Fortnite, hızlı ve eğlenceli yapısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca birkaç haftadır sızdırılan söylentilerde Fortnite'ın, Nintendo Switch'e geleceği iddia ediliyordu. Bugün bu bilgi doğrulanmış oldu.

Bununla birlikte Epic Games tarafından yapılan açıklamada Fortnite'ın tüm platformlarda tek hesapla oynanabileceği dile getirildi. Yani eğer Fortnite'ı Nintendo Switch'te oynamak istiyorsanız, yeni bir hesap açmanıza gerek kalmadan halihazırdaki hesabınızla giriş yapabileceksiniz. Böylelikle oyun ilerlemeniz de sürekli devam edecek.

Şu anda Nintendo Switch'in eShop'una gelen Fortnite, tabii ki ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Oyuncular için güzel bir altenatif sunan Epic Games, aynı zamanda Android kullanıcılarını da unutmadı. Yapımcı, Fortnite'ın birkaç ay içerisinde Android pazarına da giriş yapacağını belirtti.