Nintendo Switch'e Gelecek Olan Yeni Oyunlar Belli Oldu

Nintendo Switch için yeni bir video daha yayınlandı. Yayınlanan videoda Nintendo Switch platformuna gelecek olan oyunlar tanıtılıyor.

Ocak 2017'de tanıtılan Nintendo Switch, çok kısa süre içerisinde tüm oyuncuların beğenisini kazandı. Cihazın portatif olarak veya büyük ekrana yansıtılarak kullanılması oyunseverlerin dikkatini çekti. Türkiye'de 2800 fiyat etiketiyle satılan cihaz 3 saatten fazla aralıksız olarak oyun deneyimi sunuyor. Konsolda Fortnite, FIFA 19 ve Zelda gibi ünlü yapımlar en yüksek performansta oynanabiliyor.

Nintendo Switch platformuna sürekli yeni oyunlar ekleniyor. Nintendo tarafı da bunu sürekli olarak oyuncularıyla paylaşıyor. Bu sayede oyuncular çıkan oyunlardan rahatlıkla haberdar olabiliyor. Indie Hightlights isimli yeni videoda Nintendo Switch platformuna yeni gelecek oyunlar duyurulmuş. Videoda toplamda 9 oyun tanıtılıyor.

Nintendo Switch platformuna gelecek oyunlar: