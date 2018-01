Nintendo Switch Emülatörü Yuzu Duyuruldu

Nintendo Switch şüphesiz ki geçtiğimiz senenin en başarılı teknolojik aletlerinden bir tanesiydi.

Modern oyun konsollarındaki oyunların kalitesini, küçük ve taşınabilir bir platform üzerinde bize sunan Nintendo Switch, hem yolculuklarımızda aradığımız eğlence ile bizi buluşturuyor, hem de oturma odalarımızda televizyon başında tatmin edici bir oyun tecrübesi yaşamamızı mümkün kılıyordu. Nintendo Switch için yayınlanan birkaç özel oyun da bu taşınabilir konsolun başarısını perçinlemişti.

The Legend of the Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey gibi oyunlarla önce çıkan Nintendo Switch için geliştirilmekte olan Yuzu adlı emülatör, bu başarılı oyunları PC üzerinde de oynamamıza imkan verecek:

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team! — yuzu (@yuzuemu) 14 Ocak 2018

Yuzu'nun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı, yani Yuzu ile Nintendo Switch oyunlarını bilgisayarımızda oynayabilmek için ne tür donanımlara ihtiyaç duyduğumuzu henüz bilemiyoruz. Fakat emülatörlerin genel yapısı düşünüldüğünde, ortalamanın üzerinde bir sistem gereksinimlerinin söz konusu olacağını kestirmek güç değil.

Nintendo, ürettiği oyunlar konusunda bir hayli hassas bir firma. Daha önceden fan yapımı bağımsız ve kar amacı gütmeyen Zelda ve Mario oyunları Nintendo tarafından kaldırtılmıştı. Bu nedenle emülatör üzerinde çalıştırılan Nintendo oyunları da firma tarafından hoş karşılanmayacaktır. Yine de yılın oyunu seçilen The Legend of the Zelda: Breath of the Wild'ın Switch sürümünü bilgisayarlarımızda oynamak hoş olurdu. Aslında The Legend of the Zelda: Breath of the Wild'ın Wii U sürümü emülatörle bilgisayarda oynanabiliyordu; fakat oyunun Switch sürümü ödül kazanan asıl sürümdü.

Yuzu'nun arkasında daha önceden 3DS emülatörü Citra'yı geliştiren ekip bulunuyor. Geliştirici ekip, Yuzu ile ilgili detayları önümüzdeki süreçte paylaşacağını bildiriyor.