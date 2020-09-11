Nintendo Switch Fortnite Special Edition Duyuruldu

Epic Games ve Nintendo, dünyanın en çok sevilen battle royale oyunlarından biri olan Fortnite'a özel bir Switch geliştirdiğini ve Fortnite temalı geliştirilen Switch'in yakın bir zamanda satışa sunulacağını duyurdu. Peki, Fortnite için tasarlanan konsol ne zaman satışa sunulması bekleniyor? Nintendo Switch Fortnite Special Edition ile ilgili detaylar haberimizde.

Nintendo Switch Fortnite Special Edition Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en önemli şirketlerinden Epic Games ve Nintendo tarafından yapılan açıklamada battle royale türünün oldukça popüler oyunlarından Fortnite'ı sevenlerini çok sevindirecek haberler yer aldı. Nintendo ve Epic Games'in yaptığı açıklamada Fortnite temalı bir Nintendo Switch'in geleceği duyuruldu. İki şirketin yaptığı açıklamanın ilerleyen kısımlarında Fortnite oyununa özel olarak tasarlanacak konsol ile ilgili bazı önemli bilgilere de yer verildi.

Fortnite temalı Nintendo konsollarının yanında yer alan Joy Con, mavi ve sarı olmak üzere Fortnite'ın kendisini temsil eden iki renge sahip olacak. Fortnite'a özel tasarlanmış konsollarda video oyunu önceden yüklenmiş bir şekilde gelecek ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek video oyununa özel olarak tasarlanmış konsolu satın alan oyunculara bazı önemli hediyeler verilecek.

Fortnite oyuncularını heyecanlandıran Switch'in Avrupa'da 30 Ekim'de satışa sunulması bekleniyor. Nintendo ve Epic Games tarafından duyurulan Fortnite temalı Switch'in fiyatı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor ama insanların çoğu normal Nintendo Switch ile hemen hemen aynı fiyatta olacağını düşünüyor. Fortnite'a özel olarak tasarlanan Switch'i satın alacak oyunculara ise 2000 V-Bucks verilecek.