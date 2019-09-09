Nintendo, Switch'i Bükmeye Çalışıyor

Taşınabilir oyun konsollarında ergonomik yapının, belki de en önemli detaylardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Switch modelinde ergonomik yapıyı daha kaliteli hale getirmek isteyen Nintendo, yeni bir patent başvurusunda bulundu.

Amerika'da yeni bir patent başvurusunda bulunan Nintendo, Switch modelinin kontrol tuşlarının eğilip bükülebilmesine imkan sunan bir fikri ortaya sundu. Üst tarafta bulunan tuşların bu yapıya kavuştuktan sonra daha rahat bir kavrama imkanı sunacağını düşünen şirket, söz konusu teknoloji için özel bir menteşe sistemi uyguluyacak.

Bu sistemin dışında ekstra bir yeniliğin bulunmadığı patent, işlevsel olarak başka türlü bir farklılık barındırmıyor.

Diğer tüm patentlerde olduğu gibi, bu patentin de gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği şu an için bilinmiyor. Bu sene içerisinde tanıtılan Lite modelinde bütünleşik bir kontrolör bulunduğu için patentin, Lite modellere yönelik bir geliştirme olduğunu düşünebiliriz.