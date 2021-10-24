Nintendo Switch OLED Dayanıklılık Testi (Video)

Bir YouTuber, Nintendo Switch OLED dayanıklılık testi yaptı. Gerçekleştirilen test, taşınabilir oyun konsolunun dayanıklılık konusunda kötü bir performans sergilediğini gözler önüne serdi. Paylaşılan video ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Nintendo Switch OLED Dayanıklılık Testi Nasıl Sonuçlandı?

JerryRigEverything isimli YouTube kanalına sahip olan bir kullanıcı, Nintendo'nun yeni taşınabilir oyun konsolu Switch OLED'e birtakım testler uyguladı. YouTuber, uyguladığı testler ile Switch OLED konsolunun dayanıklılığını ölçtü.

YouTuber ilk olarak taşınabilir oyun konsolunun ekran dayanıklılığını gözlemlemek için tornovida ve madeni para ile ekranı çizmeye çalıştı. Paylaşılan videoya baktığımızda ekranın çok kolay bir şekilde çizildiğini görüyoruz.

Jerry, Nintendo Switch OLED isimli yeni tşaınabilir oyun konsolunun ekranına 10 üzerinden 2 puan verdi. YouTuber, söz konusu konsolun ekranının bir plastik kadar savunmasız olduğunu gözler önüne serdi.

Nintendo Switch OLED modelinin ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyan videoda ayrıca ısı testi de yapıldı. Konsolun ısı testini de geçemediği ortaya çıktı. Ekranın yanı sıra konsolun kontrol tuşları, ön ve arka yüzeyi de çok kolay bir şekilde çizildi.

YouTuber, söz konusu taşınabilir oyun konsolunu kullanan kullanıcıların ekran koruyucusu kullanması gerektiğinin altını çizdi. 10 dakika 47 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

En Çok Satan Oyun Konsolu Değişti

Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde dolar bazında en fazla satan konsol olduğunu açıkladı.

Piscatella tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol oldu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirdi. Birim satışları konusunda Switch'in hala lider olduğunu belirtelim.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.

Video oyunu donanımının satışlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 oranında bir artış yaşandı. Oyun donanımı Eylül 2020'de 276 milyon dolar civarındayken Eylül 2021'de bu miktar, 412 milyon dolar olarak açıklandı.