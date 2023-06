Nintendo Switch Online'a Bir Oyun Daha Geliyor!

Japonya merkezli oyun şirketi Nintendo, serinin şiddetli taktik savaşlarını konu alan Fire Emblem The Blazing Blade‘i 23 Haziran’da Switch Online kütüphanesine ekleneceğini duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre oyunseverler ilk olarak 2002 yılında Game Boy Advance için piyasaya çıkan oyunu oynayabilecekler. Seviye düzeyine göre güç kazandıkça daha çok imkana sahip olabilen oyunda kazanmak için birçok strateji gerekiyor.

Oyunseverler bu oyunda Lyn, Eliwood ve Hector ile beraber, değer verdikleri her şeyi yok etmeye çalışan güçlere karşı dünya yanıp kül olmadan önce ordularını toplamakla görevli olacaklar. Tıpkı Fire Emblem Engage versiyonunda olduğu gibi çeşitli stratejik hamleler bu oyunda da ayrıştırıcı rol oynayacak.

