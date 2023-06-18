Nintendo Switch Online'a Bir Oyun Daha Geliyor!

Strateji tutkunlarının merakla beklediği Nintendo Switch Online oyunu haziran ayının sonunda çıkıyor. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Japonya merkezli oyun şirketi Nintendo, serinin şiddetli taktik savaşlarını konu alan Fire Emblem The Blazing Blade‘i 23 Haziran’da Switch Online kütüphanesine ekleneceğini duyurdu.

Strateji Oyunları Sevenlere Müjde 

Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre oyunseverler ilk olarak 2002 yılında Game Boy Advance için piyasaya çıkan oyunu oynayabilecekler. Seviye düzeyine göre  güç kazandıkça daha çok imkana sahip olabilen oyunda kazanmak için birçok strateji gerekiyor.

Oyunseverler bu oyunda Lyn, Eliwood ve Hector ile beraber, değer verdikleri her şeyi yok etmeye çalışan güçlere karşı dünya yanıp kül olmadan önce ordularını toplamakla görevli olacaklar. Tıpkı Fire Emblem Engage versiyonunda olduğu gibi çeşitli stratejik hamleler bu oyunda da ayrıştırıcı rol oynayacak.

En İyi 10 Nintendo Switch Oyunu
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Nintendo Switch çıktığı günden bugüne kadar pek çok oyuncunun favori el konsolu oldu. Yenilikçi yapısı, estetik görünümü ve kendine özel oyunları ile oyunculara benzersiz bir el konsolu tecrübesi sunuyor.

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