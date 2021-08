Nintendo Switch Oyunları 33 Yıllık Satış Rekorunu Kırdı

Nintendo Switch oyunları satış rekoru kırdı. Geçen hafta Japonya'nın perakende satışındaki en iyi 30 oyunun tamamı Nintendo Switch platformuna aitti. Böylelikle Japonya'da Famicom tarafından belirlenen satış rekoru Nintendo tarafından geçildi.

Nintendo, daha önce Famicom tarafından elde edilen 33 yıllık satış rekorunu almayı başardı.

Bu rekor, Game Data Library'nin aşağıdaki tweetinde açıkladığı gibi, Japonya'da en çok satan 30 perakende oyunu tamamen domine ettiği anlamına geliyor. Game Data Library, Japonya'nın genelinde perakende olarak satılan en iyi 30 oyunun (hem birinci hem de üçüncü taraf oyunlarının bir kombinasyonunun) Nintendo Switch oyunları olduğunu söylüyor.

Bu rekor, satış konusunda kesinlikle şaşırtıcı bir başarı. Game Data Library'nin Twitter hesabının belirttiği gibi bu, Famicom sisteminin perakende satıştaki en iyi 30 oyuna hükmettiği Kasım 1998'den beri Japonya'daki herhangi bir platform tarafından gerçekleştirilmemişti.

All Top 30 best selling retail games in Japan last week were Nintendo Switch titles, first time a Top 30 is from a single console since at least November 1988, when the Top 30 was Famicom only. https://t.co/NgQx0p1EoO