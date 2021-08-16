Nintendo Switch Oyunları 33 Yıllık Satış Rekorunu Kırdı
Nintendo Switch oyunları satış rekoru kırdı, Japonya'nın altını üstüne getirdi. PlayStation bile Nintendo'nun başarıya ulaşmasını engelleyemedi.
Nintendo Switch oyunları satış rekoru kırdı. Geçen hafta Japonya'nın perakende satışındaki en iyi 30 oyunun tamamı Nintendo Switch platformuna aitti. Böylelikle Japonya'da Famicom tarafından belirlenen satış rekoru Nintendo tarafından geçildi.
Nintendo, daha önce Famicom tarafından elde edilen 33 yıllık satış rekorunu almayı başardı.
Bu rekor, Game Data Library'nin aşağıdaki tweetinde açıkladığı gibi, Japonya'da en çok satan 30 perakende oyunu tamamen domine ettiği anlamına geliyor. Game Data Library, Japonya'nın genelinde perakende olarak satılan en iyi 30 oyunun (hem birinci hem de üçüncü taraf oyunlarının bir kombinasyonunun) Nintendo Switch oyunları olduğunu söylüyor.
Bu rekor, satış konusunda kesinlikle şaşırtıcı bir başarı. Game Data Library'nin Twitter hesabının belirttiği gibi bu, Famicom sisteminin perakende satıştaki en iyi 30 oyuna hükmettiği Kasım 1998'den beri Japonya'daki herhangi bir platform tarafından gerçekleştirilmemişti.
All Top 30 best selling retail games in Japan last week were Nintendo Switch titles, first time a Top 30 is from a single console since at least November 1988, when the Top 30 was Famicom only. https://t.co/NgQx0p1EoO— Game Data Library (@GameDataLibrary) August 13, 2021
Game Data Library bile bunun Nintendo için eşi benzeri görülmemiş bir kazanç olduğunu belirtiyor. Hesabın açıkladığı gibi 1990'lar boyunca Japonya'daki en iyi 30 perakende oyunun Famicom, Super Famicom ve Game Boy'un bir kombinasyonu olması nadir yaşanan bir durum değildi.
Değeri ne olursa olsun, geçen hafta Japonya'da perakende satışta bir numaralı oyun Nintendo Switch'te Minecraft oldu. Hemen arkasında ise Nintendo Switch'te geçen ay piyasaya sürülen 2011'deki orijinal Wii oyununun yenilenmiş hali The Legend of Zelda: Skyward Sword HD yer aldı.
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Satış rekoru kıran Nintendo Switch oyunları
Famitsu tarafından yayınlanan ilk 30 listesindeki tüm oyunlar Nintendo Switch'e aitti. Hemen aşağıda en çok satan 10 oyunu listeledik:
- Minecraft – 14,912 adet
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 13,873 adet
- Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi – 13,798 adet
- Mario Kart 8 Deluxe – 13,615 adet
- Ring Fit Adventure – 12,282 adet
- Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 10,927 adet
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 10,135 adet
- Super Smash Bros. Ultimate – 8,978 adet
- eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam – 8,950 adet
- Game Builder Garage – 8,925 adet
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