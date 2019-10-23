Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One’ı Geçmeyi Başardı

Oyun konsolu denildiğinde ilk olarak akıllara Sony’nin PlayStation’ı ve Microsoft’un Xbox One’ı geliyor olsa da, oyun konsolu satışlarına bakıldığında durum daha farklı. Çünkü Nintendo, Switch adlı konsolunun satışlarıyla PlayStation 4 ve Xbox One’ı geride bıraktı.

ABD'nin En Çok Satan Konsolu

Japonya merkezli Nintendo, son dönemlerde Switch ve Switch Lite seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkarken, şirket ABD’de en çok satan oyun konsolu üreticisi olmayı başardı.

Kuzey Amerika’da 15 milyondan fazla oyun konsolu satan şirket, 2019 yılı bitmeden büyük bir başarı grafiği elde etti. ABD’de 10 ay boyunca en çok satan oyun konsollarına bakıldığında Nintendo’nun bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

Avrupa'da da Çok Beğenildi

ABD’nin yanı sıra Avrupa’daki konsol satışlarında da oldukça başarılı olan Nintendo, kısa süre önce Avrupa’daki Switch satışlarının 10 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Switch konsollarıyla çok iyi bir satış ivmesi yakalayan Nintendo’nun, özellikle Noel ve yılbaşı dönemlerinde bu ivmeyi daha da arttıracağı tahmin ediliyor.