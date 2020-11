Nintendo Switch Satış Rakamıyla Xbox One'a Fark Attı

Nintendo Switch satış rakamı ile oyun konsolu pazarındaki yerini sağlamlaştırıyorken, Xbox One satışlarını geçmesiyle dikkat çekiyor. İşte Nintendo Switch'in üç yıllık satış rakamı ve Nintendo'nun en çok sevilen oyunu (Zelda değil).

Neredeyse bir yıldır süren Koronavirüs pandemisi çeşitli sektörlerdeki birçok işi yavaşlattı. Ancak buna rağmen Nintendo her geçen yıl kendini daha da geliştirerek rakip oyun konsollarını sollamayı başarıyor. İlk olarak 2017'de piyasaya sürülen taşınabilir konsol Nintendo Switch, pandemi sırasında satışlarında rekora ulaştı. Hatta satışlardaki artış o kadar yükseldi ki, Xbox One'ın bugüne kadarki toplam satışlarını geçmeyi başardı.

Nintendo Switch satış rakamı şaşırtıyor, işte sebebi

Bu durumun şaşırtıcı kısmı, Xbox One'ın 2013 yılında piyasaya sürülmesidir. Xbox One dört yıllık bir avantaja sahip olmasına rağmen tahmini olarak 50 milyon satış adedini geçemedi. Nintendo Switch ise son üç yıl içinde 68,3 milyon adet satarak taşınabilir konsol pazarındaki yerini sağlama alıyor.

Japonya merkezli şirketin donanım satış rakamlarına ek olarak, yazılım satışları hakkında da daha fazla bilgiye sahibiz. Switch 2017 sürümünden bu yana 456,49 milyon yazılım satışı gerçekleştirdi. Bu satışların büyük çoğunluğunu oyunlar oluşturuyor olsa da, en çok satılan oyunun Zelda: Breath of the Wild olmadığı ortaya çıktı.

Nintendo kullanıcılarının -hatta diğer oyuncular bile- favori yapımlarından olan Zelda: Breath of the Wild veya Animal Crossing en çok satan Nintendo oyunu olamadı. 28.99 milyon adet satılan Mario Kart 8 DX yapımı Nintendo kullanıcılarının yeni favorisi gibi duruyor. Nintendo Switch'te en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı:

Mario Kart 8 Deluxe - 28.99 million

Animal Crossing: New Horizons - 26.04 milyon

Super Smash Bros. Ultimate - 21.10 milyon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 19.74 milyon

Pokémon Sword and Shield - 19.02 milyon

Super Mario Odyssey - 18.99 milyon

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee! - 12,49 milyon

Super Mario Party - 12.10 milyon

Splatoon 2 - 11.27 milyon

New Super Mario Bros. U Deluxe - 8.32 milyon

Listedeki çoğu Nintendo Switch oyunu aslında şaşırtmadı, ancak listede birkaç sürpriz yapımın olması da gözlerden kaçmıyor. Örneğin; Pokémon Sword and Shield 19.02 milyon adet satarak Super Mario Odyssey'i geçmeyi başarmış durumda. Bu rakamın, son DLC'leri olan The Isle of Armor ve The Crown Tundra nedeniyle arttığını tahmin ediyoruz.