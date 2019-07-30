Nintendo Switch Satışları 37 Milyona Ulaştı

Nintendo, 2019’un üçüncü çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Haziran ayında sona eren çeyreklik dönemde 2,1 milyon Nintendo Switch satan şirket, toplamda 36,87 milyon satış rakamına ulaştı.

Çok uzun bir aradan sonra CD Media ile Türkiye pazarında boy göstermeye başlayan Nintendo, bu çeyrekte gelen rakamlarla birlikte dünya genelinde 37 milyona yakın Switch satışı gerçekleştirdi.

2019’un üçüncü çeyreğinde 172 milyar yen (1.6 milyar dolar) ciro elde eden Japon şirket, buna rağmen karının yüzde 10 düştüğünü belirtti.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 45.7 düşüşle 30,5 milyar yen (280 milyon dolar) faaliyet karı bildiren Nintendo, buna rağmen konsol ve oyun satışlarında istediğini almışa benziyor.

Bu çeyrekte 2.1 milyon adet Nintendo Switch satan Japon devi, 28 Haziran’da piyasaya çıkan Super Mario Maker 2’nin sadece üç günde 2,42 milyon kopya satmayı başardığını söyledi.

Nintendo, Mart 2020’de sona eren mali yılda toplam 18 milyon Switch satmayı hedefliyor. Bu arada, oyun konsolunun daha ucuz modeli Switch Lite, 20 Eylül’de piyasaya çıkacak. 5,5 inç ekrana sahip olan lite sürüm, 300 dolar olan orijinal modelden 100 dolar daha ucuz olacak.

Gri, turkuaz ve sarı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Nintendo Switch Lite, Switch gibi bir video çıkışına sahip olmayacağından televizyona bağlanamayacak.