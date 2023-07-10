Nintendo Switch Satışları Durdurulamıyor: O Rekoru Geçmek Üzere!

Nintendo'nun popüler oyun konsolu Switch, piyasadaki altıncı yılına girerken önemli bir kilometre taşına ulaştı. Nihon Keizai Shimbun tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre Switch, bu yılın Haziran ayında Japonya'daki satışlarda kayda değer bir artışa tanık oldu.

Konsol, yaklaşık 380.000 adet satılarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68'lik önemli bir artış yakaladı. Bu olağanüstü performans, konsolun ilk çıkışından bu yana yeni bir Haziran ayı satış rekoru kırdı. Bu başarı şu anda "Zelda: Tears of the Kingdom" oyununun başarısına atfediliyor.

Nintendo Switch, Rekorun Sahibi 1989 Game Boy'u Geçebilir

Switch, şu anda Japonya'da 30 milyon satış adedini geçmek üzere. Sektör uzmanları, konsolun önümüzdeki yıl Japon pazarında zirveye yerleşerek 1989 tarihli Game Boy (32,47 milyon adet) ve 2004 tarihli NDS (32,86 milyon adet) gibi önceki rekor sahiplerini geride bırakma şansının yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Donanımına ve kalite kontrolüne yöneltilen eleştirilere rağmen Nintendo Switch, benzersiz oyun deneyimi ve etkileyici oyun kütüphanesiyle oyuncuları büyülemeye devam ediyor.

Mevcut mali yıl için net kârın %21 oranında azalarak 340 milyar yen (yaklaşık 17.278 milyar yuan) olacağı tahmin ediliyor.