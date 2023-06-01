Bir Hırsız, Nintendo Tabancasıyla Soygun Gerçekleştirdi!

Yetkililer, Güney Carolina'lı bir adamın Nintendo "Duck Hunt" oyun tabancası kullanarak bir marketi soyduğu iddiası üzerine kelepçelendiğini ve silahlı soygun suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

York County Şerif Ofisi'ne göre 25 yaşındaki David Dalesandro, Salı günü saat 17:45 sularında Sharon'daki Kwik Stop mağazasına girerek oyuncak silahı kasiyere doğrulttu ve para talep etti.

Ofis, Dalesandro'nun peruk, maske ve kapüşon giydiğini ve video oyunu tabancasını sprey boyayla tamamen siyaha boyadığını, böylece gerçekçi göründüğünü söyledi.

Nintendo Tabancası Yakalanmasını Engelleyemedi

Görevli kasadan yaklaşık 300 dolar aldı ve olay yerinden kaçan sözde "Duck Hunt" soyguncusuna verdi.

Şerife göre, polisler kısa süre sonra onu Kwik Stop'un hemen aşağısındaki bir Dollar General'in otoparkında yakaladı. Bahsi geçen oyuncak silah da David Dalesandro'nun pantolonunun içinde duruyordu.

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