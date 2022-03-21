Nintendo Wii ve DSi Mağazalarına Günlerdir Erişilemiyor

Oyuncular, Nintendo Wii ve Nintendo DSi mağazalarına günlerdir erişemiyor ve Nintendo tarafından tek bir açıklama bile yapılmış değil.

Nintendo, sırasıyla 2017 ve 2019'da DSi ve Wii oyunlarının satışını durdurdu ancak kullanıcıların zaten sahip oldukları oyunları indirmelerine izin vermeye devam etti. Eurogamer'ın bildirdiğine göre, şimdi her iki mağaza da şirketten hiçbir açıklama yapmadan tamamen kapatıldı. Wii Shop kanalını seçmeye çalıştığınızda sadece boş bir beyaz ekran ve hata kodu görüyorsunuz ve bu durum yaklaşık dört gündür devam ediyor.

Nintendo, bu mağazaları geçici olarak ilk kapattığında satın alınan oyunların belirsiz bir süre boyunca indirilebileceğini söyledi ancak sunucuların günün birinde tamamen kapatılacağı konusunda da uyardı. Bu kapatma durumu bununla ilgiliyse oyuncuların artık Wii Sistem Aktarım Aracı'nı kullanarak satın alınan oyunları indiremeyeceği veya aktaramayacağı anlamına geliyor.

Oyuncular Nintendo Wii ve DSi Mağazalarının Kapatılmasına Tepkili

Nintendo, bu mağazaları uzun süre çalışır durumda tuttu (Örneğin Wii 2006'dan beri) ancak Nintendo, herhangi bir uyarı dahi yapmadan erişimi kapattığında oyuncuların haklı olarak tepki göstermesi normal. Pek çoğu şüphesiz oyunlarını indirebilmek veya aktarabilmek için en az birkaç ay önceden haber almak isterdi. Bazı oyuncular oyunlara erişmek için NUSDownloader gibi üçüncü parti yazılımları kullanabileceklerini keşfetti ve şu anda bu tip geçici çözümler internet ortamında paylaşılıyor.

Sony kısa süre önce oyunculardan aldığı yoğun tepkinin ardından PS3 ve Vita mağazalarını kapatma kararından geri adım atmak zorunda kalmıştı. Durum Nintendo için tam olarak aynı değil ancak mağazalar yakında tekrar açılmazsa muhtemelen bu konu ile ilgili bir açıklama gelecektir.

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