Nintendo, Yaptığı Paylaşımla Önemli Switch Yapımlarını Hatırlatıyor

Bu sene oyun dünyası açısından da hareketi bir yıl olacak. Yeni nesil konsolların haricinde satışa sunulması beklenen sürüsüne bereket oyun var listede. Nintendo da kendi konsolu için satışa sunulacak olan oyunlardan en heyecan verici olanları listelediği bir infografik paylaşımında bulundu.

Japon konsol üreticisi, Switch ile eski mantalitesini büyük ölçüde geride bırakarak artık üçüncü parti oyunlara eskiye oranla daha fazla ağırlık vermeye başladı. Haliyle PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulan oyunların bir kısımı Switch için de geliştirilmişti ve bu sene bu durum aynen devam edecek.

Nintendo, son yaptığı iki infografik paylaşımı ile bu yıl Switch için çıkması beklenen oyunlardan en heyecan verici olanları aşağıdaki gibi sıralamış. Listede Darksiders Genesis, The Outer Worlds, Devil May Cry 3: Special Edition ve DOOM Eternal gibi önemli yapımları görebiliyoruz. Bunların dışında klasik Nintendo yapımları da bu listede yer alıyorlar.

Çıkış Tarihi Belli Olan Oyunlar

Darksiders Genesis - 14 Şubat 2020

Snack World: The Dungeon Crawl - Gold - 14 Şubat 2020

Devil May Cry 3: Special Edition - 20 Şubat 2020

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX - 6 Mart 2020

Animal Crossing: New Horizons - 20 Mart 2020

Trials of Mana - 24 Nisan 2020

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - 24 Mayıs 2020

Pokémon Sword and Pokémon Shield - Expansion Pass - Haziran 2020 / Sonbahar 2020

Çıkış Tarihi Belli Olmayan Oyunlar