Nintendo, Yaptığı Paylaşımla Önemli Switch Yapımlarını Hatırlatıyor

Bu sene oyun dünyası açısından da hareketi bir yıl olacak. Yeni nesil konsolların haricinde satışa sunulması beklenen sürüsüne bereket oyun var listede. Nintendo da kendi konsolu için satışa sunulacak olan oyunlardan en heyecan verici olanları listelediği bir infografik paylaşımında bulundu.
Japon konsol üreticisi, Switch ile eski mantalitesini büyük ölçüde geride bırakarak artık üçüncü parti oyunlara eskiye oranla daha fazla ağırlık vermeye başladı. Haliyle PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulan oyunların bir kısımı Switch için de geliştirilmişti ve bu sene bu durum aynen devam edecek.
Nintendo, son yaptığı iki infografik paylaşımı ile bu yıl Switch için çıkması beklenen oyunlardan en heyecan verici olanları aşağıdaki gibi sıralamış. Listede Darksiders Genesis, The Outer Worlds, Devil May Cry 3: Special Edition ve DOOM Eternal gibi önemli yapımları görebiliyoruz. Bunların dışında klasik Nintendo yapımları da bu listede yer alıyorlar.
Çıkış Tarihi Belli Olan Oyunlar
- Darksiders Genesis - 14 Şubat 2020
- Snack World: The Dungeon Crawl - Gold - 14 Şubat 2020
- Devil May Cry 3: Special Edition - 20 Şubat 2020
- Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX - 6 Mart 2020
- Animal Crossing: New Horizons - 20 Mart 2020
- Trials of Mana - 24 Nisan 2020
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - 24 Mayıs 2020
- Pokémon Sword and Pokémon Shield - Expansion Pass - Haziran 2020 / Sonbahar 2020
Çıkış Tarihi Belli Olmayan Oyunlar
- The Outer Worlds - 2020 Başları
- Panzer Dragon - Kış
- Minecraft Dungeons - Nisan 2020
- Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition - Yaz 2020
- DOOM Eternal - 2020
- No More Heroes III - 2020
- Bravely Default II - 2020
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 2020
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 2020
- Hollow Knight: Silksong - 2020
- Super Smash Bros. Ultimate - Fighters Pass Vol. 2 - 2020
- Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise - 2020
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