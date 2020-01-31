Nintendo, Yeni Switch Modeli Hakkında Açıklama Yaptı

Daha önceden ortaya atılan iddianın aksine, bu yıl yeni bir Switch modeli görmeyeceğiz. Nintendo firması resmi açıklamayı yaptı.

Bu ayın başlarında DigiTimes sitesinin tedarik zinciri akışı takip eden kaynaklarından edindiği bilgi ile Nintendo cephesinin yeni bir Switch modeli üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Magnezyumdan yapılma kasasının ve geliştirilmiş bir işlemcinin olacağı söylenen modelin, bu zamanlarda seri üretime geçileceği ve yılın ortalarında da satışa sunulacağı belirtilmişti.

Nintendo, 31 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan finansal sonuçlara ilişkin bir bilgilendirme yayınladı. Bu bilgilendirme sırasında Switch konusuna da değinildi. Yapılan açıklamaya göre, yeni bir Switch modeli görmeyeceğiz. En azından bu yıl için Nintendo cephesinin böyle bir planı yok.

"Nintendo Switch konusunda, her iki sistemin cazibesini devam ettirmenin ve kurulu sistemi genişletmenin önemli olduğuna inanıyoruz." yorumunda bulunan Başkan Shuntaro Furukawa, devam etti: "2020 yılında yeni bir Nintendo Switch modelini satışa sunma planımızın olmadığını lütfen dikkate alın."

Bilgilendirmenin ilerleyen kısımlarında, henüz duyurusunun yapılmadığı çok sayıda oyunun yolda olduğunu söylüyor. Bunlar Nintendo yapımları olduğu kadar, bağımsız olanlar dahil diğer yayıncıların bünyesinden çıkan çok çeşitli türden oyunlar da olacakmış. Ayrıca tüketicilerin bir oyunu çıkışından sonra oynamaya devam etmelerini sağlama konusuna da odaklanmışlar. Bu bağlamda, Pokemon Sword ve Pokemon Shield için oyun içi içerikleri güncellemeyi ve yeni içerikler yayınlamayı planlamanın yanı sıra Super Smash Bros. Ultimate için daha fazla dövüşçünün oyuna dahil edilmesine karar verilmiş.