Nioh, Önümüzdeki Ayın PlayStation Plus Oyunlarından Olacak

Sony, PlayStation Plus abonelerine önümüzdeki Kasım ayı içerisinde sunulacak olan ücretsiz oyunları duyurdu.

US PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuru ile Kasım ayının PlayStation Plus oyunları Nioh ve Outlast II olacak. Yalnız sorun şu ki, Outlast II oyununun TR PSN üzerinde satışı yok. Daha önceden ilk Outlast oyunu PlayStation Plus abonelerine sunulduğunda, TR PSN üzerinde satışı olmayan bu oyunun yerine Sound Shapes ile karşılaşmıştık. Büyük ihtimalle Outlast II yerine farklı bir oyun beğenimize sunulacak ama şu an için belirlenmiş değil. Belirlendiğinde haberimize güncelleme olarak ekleyeceğiz.

Nioh

1600'lü yılların hayali versiyonunda geçen Nioh, İrlandalı bir denizci William'ın hikayesini anlatıyor. Japonya topraklarında devam eden iç savaşın sonlarına doğru yaklaşılırken, ana karakterimiz baş kötü karakterimiz büyücü Edward Kelley'yi bulmaya çalışıyor. Öte yandan Tokugawa Ieyasu ülkeyi tekrardan bir araya getirmek için çaba sarf etmektedir ama bu çabası iç savaşın yarattığı kaos sırasında ortaya çıkan doğaüstü yaratıklar ile zorlu bir hale gelmiştir. Nioh oyununun oynanış sistemi bölümler içinde dolaşıp ülkeyi istila eden yaratıkları bertaraf etmeye dayalı.

Outlast II

Eşi Lynn ile birlikte çalışmakta olan Blake Langermann isimli bir kameramanı yöneteceğiz. Kimsenin araştırmaya bile cesaret edemeyeceği olaylara balıklama atlayan bu ikili, kimliği belirsiz hamile bir kadının öldürülmesinin arkasındaki nedeni araştırmaya başlıyorlar. Araştırmaları ise onları Arizona çölünün derinliklerindeki bir kasabaya yönlendiriyor ve olaylar da önceden tahmin edemeyecekleri şekilde kendilerini dehşet verici bir kabusun orta yerine bırakıyor.

Nioh ve Outlast II, 5 Kasım 2019 Salı günü itibarıyla indirmeye açık olacaklar.