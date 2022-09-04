Nirvana'nın Efsanevi Albüm Kapağına Açılan Dava Sonuçsuz Kaldı

90'ların en ünlü Rock grupları arasında yer alan Nirvana'nın Nevermind adlı albümü, içerdiği parçalar dışında sahip olduğu harikulade kapak tasarımıyla da dikkat çekiyor. Havuzdaki bir bebeğin oltanın ucundaki parayı yakalamaya çalıştığını gördüğümüz fotoğraf 1991 yılına ait. Bebek olarak fotoğrafta yer alan Spencer Elden, "pedofili" iddiasıyla konuyu mahkemeye götürdü.

Şu an 31 yaşında olan Spencer Elden görüntünün dört aylıkken bir aile dostu tarafından çekildiğini söyleyerek kendisine kalıcı zarar verdiğini iddia etti.

Nevermind Bebeği Mahkemeden İstediği Kararı Alamadı

Tüm zamanların en beğenilen albüm kapakları arasında yer alan fotoğraf hakkında açılan dava, Spencer Elden'ın kalıcı zarar oluşturma ve ömür boyu gelir elde etme kapısını kapatma iddialarıyla başladı. Dava kapsamında albümün yayınında yer alan birkaç plak şirketi, grubun yaşayan üyelerinden davulcu Dave Grohl, basçı Krist Novoselic ve fotoğrafçı Kirk Weddle dosyalara eklendi.

ABD Bölge Yargıcı Fenando Olguin, zaman aşımı sebebiyle davanın reddine karar verdi. 2021 yılında açılan dava böylece kapanmış oldu. Spencer Elden ise dünyada en çok bilinen fotoğraflardan birinde yer almasına rağmen albümden hiçbir zaman gelir elde edemedi.