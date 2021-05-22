Nisan 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Belli Oldu

Nisan 2021 en çok indirilen mobil oyunlar duyuruldu. Peki, 2021 yılının nisan ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Listenin ilk sırasında Bridge Race yer almayı başardı. Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye dair detaylar haberimizde.

Nisan 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre nisan ayında en çok indirilen mobil oyun Bridge Race oldu. Supersonic tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 28 milyon kez indirildi. Bridge Race, toplam indirme sayısının yüzde 15,5'ini Hindistan'dan, yüzde 11,4'ünü Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 24 milyon indirme sayısı ile High Heels yer aldı. Zynga tarafından geliştirlen ve çok kısa sürede popüler olan mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 33,5’ini Hindistan'dan, yüzde 8'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Garena tarafından geliştirilen Garena Free Fire isimli yapım, listenin üçüncü sırasında yer aldı. PUBG alternatifi mobil oyun, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Dördüncü sırada King tarafından geliştirilen Crash Bandicoot: OTR yer alırken beşinci sırada ise InnPrison Escae konumlandı.

Nisan 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Nisan 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Bridge Race High Heels Garena Free Fire Prison Escape Ludo King Crash Bandicoot: OTR Join Clash 3D Going Balls Animal Transfrom Stack Ball

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