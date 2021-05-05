Nisan 2021 En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Nisan 2021 en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Sensor Tower'ın yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 yılının nisan ayında dünya çapında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulamalar açıklığa kavuştu. Nisan ayının popüler uygulamaları listesinin ilk sırasında son zamanların en popüler uygulaması TikTok yer aldı.

Nisan 2021'de En Çok İndirilen Uygulamalar Neler Oldu?

Sensor Tower, yayımlamış olduğu yeni raporla 2021 senesinin nisan ayında en çok indirilen uygulamaları ortaya çıkardı. Bu rapora göre dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok, son birkaç aydır yinelenen başarısını bir kez daha gözler önüne sererek dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu.

TikTok, 59 milyonu aşkın indirme ile Nisan 2021'de dünyanın dört bir yanında en çok indirilen uygulama oldu. Facebook, 53 milyondan fazla indirme ile geçen ay dünya çapında en çok indirilen ikinci uygulama oldu. Facebook'un en çok indirildiği ülke Hindistan oldu. Sosyal medya uygulamasının en çok indirildiği ikinci ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Listenin üçüncü sırada Facebook'un birkaç sene önce satın alarak bünyesine kattığı Instagram yer aldı. Instagram'ın arkasından da yine Facebook'a bağlı WhatsApp geldi. WhatsApp'tan sonra da Facebook'un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger geldi. Facebook hizmetleri bunlarla sınırlı kalırken listenin 6. sırasına sosyal medya devlerinin hedefi olmasına rağmen çeşitli başarıların altına imza atan Snapchat yerleşti.

Snapchat'ten sonra Zoom gelerek listenin 7. sırasında yer aldı. Zoom özellikle yeni tip koronavirüs salgının dünyaya yayılmasından sonra önemli bir kullanıcı kitlesi edinmişti. Görünüşe bakılırsa uygulama elde ettiği popülerliği korumaya devam ediyor.

Zoom'un arkasından WhatsApp Messenger'ın gizlilik sözleşmesinden sonra önemli bir kullanıcı kitlesini karşılayan Telegram geldi. Kullanıcılara sunduğu gizlilik seçenekleri sayesinde kriz sırasında çok tercih edilen bir uygulama haline gelen Telegram, Nisan 2021 en çok indirilen uygulamalar listesinin 8. sırasına yerleşti.

Telegram'dan sonra Capcut geldi ve 9. sırada yer aldı. Capcut'tan sonra da Zoom gibi COVID-19 salgınında daha sık kullanılan uygulamalardan Google Meet geldi.

Nisan 2021 App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok

YouTube

Instagram

WhatsApp

Facebook

Zoom

Messenger

CapCut

Gmail

Google Maps

Nisan 2021 Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar