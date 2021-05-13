Nisan 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Nisan 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings, büyük bir başarı elde etti. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Nisan 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

Sensor Tower, 2021 yılının nisan ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings yer aldı. Nisan ayında 258,8 milyon dolar kazanmayı başaran mobil oyun, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,4 oranında büyümeyi başardı.

Büyük bir başarının altına imza atan Honor of Kings, nisan ayındaki kazanç miktarının yaklaşık yüzde 96'sını Çin’den, yüzde 1,7'sini Tayland'dan ve yüzde 1,2'sini Tayvan'dan elde etti. Popüler mobil oyun, geçtiğimiz ay da listenin ilk sırasında yer almayı başarmıştı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Popüler battle royale oyunu, 237,7 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. PUBG Mobile, elde ettiği kazancın yüzde 60'ını Çin'den, %11'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Nisan 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile Uma Musume Pretty Derby Roblox Genshin Impact Fantasy Westward Journey Rise of Kingdoms Three Kingdoms Tactics Clash of Clans Candy Crush Saga

Nisan 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları