Nisan 2022 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Sensor Tower tarafından paylaşılan raporla beraber Nisan 2022 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, nisan ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Yayımlanan rapora göre Subway Surfers isimli sonsuz koşu oyunu büyük bir başarının altına imza attı.

Nisan 2022 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi

Subway Surfers

Garena Free Fire

Ludo King

Roblox

Fill The Fridge

Candy Crush Saga

Bridge Race

Merge Master

PUBG Mobile

DOP 4

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre nisan ayında en çok indirilen mobil oyun Subway Surfers oldu. Sonsuz koşu türünün başarılı örneği Subway Surfers, geçtiğimiz ay dünya çapında 26,6 milyon kez indirildi. Mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 18’i Hindistan'dan, yüzde 8,2’si ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 25,2 milyon indirme sayısı Garena Free Fire yer aldı. Battle royale türündeki mobil yapımın toplam indirme sayısının yüzde 33,6’sını Hindistan'dan, yüzde 10’unu ise Endonezya’dan elde ettiği açıklandı.

Ludo King, listenin üçüncü sırasında yer alırken Roblox isimli çevrim içi oyun platformu dördüncü sırada konumlandı. Paylaşılan listenin beşinci sırasında Fill The Fridge yer aldı. Uzun yıllar önce çıkan ve günümüzde hâlâ popüler olan Candy Crush Saga isimli eşleştirme oyunu listenin altıncı sırasında bulunuyor.

Sensor Tower tarafından yayımlanan listenin yedinci sırasında Bridge Race konumlandı. Sekizinci sırada ise Merge Master konumlandı. Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG Mobile dokuzuncu sırada yer alırken DOP 4 isimli mobil oyun ise onuncu sırada yer aldı.

Nisan 2022 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Subway Surfers

Good Pizza, Great Pizza

Fill The Fridge

PUBG Mobile

Roblox

Wordle

Fishdom

Honor of Kings

8 Ball Pool

Genshin Impact

App Store isimli mağaza üzerinden geçtiğimiz ay en çok indirilen oyun Subway Surfers oldu. Popüler sonsuz koşu oyununu Good Pizza, Great Pizza adlı mobil oyun takip etti. Üçüncü sırada PUBG Mobile yer alırken dördüncü sırada ise Roblox konumlandı.

Nisan 2022 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Garena Free Fire

Subway Surfers

Ludo King

Merge Master

Roblox

DOP 4

Candy Crush Saga

Bridge Race

Race Master 3D

My Talking Tom 2

Google Play Store’da nisan ayında en fazla indirilen oyun ise Garena Free fire oldu. Subway Surfers ikinci sırada konumlanırken üçüncü sırada ise Ludo King yer aldı. Dördüncü sırada Merge Master bulunuyor.