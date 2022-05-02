AnTuTu Nisan 2022 En İyi Android Telefonları Açıkladı

Nisan 2022 en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın Android işletim sistemli en iyi akıllı telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı.

Nisan 2022 En İyi Android Telefonları Listesi

Black Shark 5 Pro (1.062.747) Red Magic 7 Pro (1.032.494) Lenovo Legion Y90 (1.023.934) Vivo X80 (1.019.921) iQOO 9 (1.010.986) iQOO 9 Pro (1.009.984) Vivo X Note (1.005.127) iQOO Neo6 (987.857) Xiaomi 12 Pro (980.961) Realme GT2 Pro (979.256)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, nisan ayının en iyi Android telefonlarını listeledi. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin 9 tanesini Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi oluşturdu. Listenin dördüncü sırasında ise Dimensity 9000 işlemcili bir telefon konumlandı.

AnTuTu tarafından paylaşılan nisan ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Xiaomi Black Shark 5 Pro modeli yer alarak büyük bir başarının altına imza attı. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM mevcut. Telefon 1.062.747 puan almayı başardı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 1.032.494 puan ile Nubia Red Magic 7 Pro modeli bulunuyor. Üçüncü sırada 1.023.934 puan almayı başaran Lenovo Legion Y90 bulunurken dördüncü sırada ise 1.019.921 puan ile Vivo X80 yer aldı.

Gücünü Dimensity 9000 işlemcisinden alan Vivo X80 isimli modelde 12 GB RAM yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcilerinin ağırlıklı olduğu listede Dimensity 9000 işlemcili telefonun dördüncü sırada konumlanması dikkat çekiyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan iQOO 9, 1.010.986 puan alarak beşinci sırada bulunuyor. Altıncı sırada konumlanan iQOO 9 Pro modeli ise 1.009.984 aldı. Yedinci sırada 1.005.127 puan alan Vivo X Note yer aldı. 987 bin 857 puan alan iQOO Neo6 ise sekizinci sırada konumlandı.

Dokuzuncu sırada 980 bin 961 puan alan Xiaomi 12 Pro yer alırken onuncu sırada ise 979 bin 256 puan alan onuncu sırada bulunuyor.