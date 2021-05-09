AnTuTu Nisan Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Nisan ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Nisan Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Xiaomi Black Shark 4 Pro (860.467) Oppo Find X3 Pro (831.801) RedMagic 6 Pro (828.649) OnePlus 9 Pro (826.004) Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro (821.571) Vivo X60 Pro+ ( 815.884) iQOO 7 (815.589) OnePlus 9 (809.703) Xiaomi Mi 11 Ultra (808.131) Xiaomi Mi 11 (801.900)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Nisan 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan nisan ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Black Shark 4 Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Paylaşılan listenin ikinci sırasında Oppo Find X3 Pro yer alırken üçüncü sırada ise RedMagic 6 Pro konumlandı.

Nisan 2021 En iyi Orta Seviye Android Telefonları

Redmi 10X 5G (455.838) iQOO Z3 (447.608) Huawei Nova 8 Pro (442.944) Honor 30 (438.863) Huawei Nova 8 (438.023) Huawei Nova 7 (436.285) Honor X10 (418.632) Huawei Nova 7 SE (408.966) Redmi Note 9 Pro 5G (402.060) OPPO Reno5 5G (401.045)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Redmi 10X 5G yer alıyor. Gücünü Dimensity 820 işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM mevcut. İkinci sırada ise Snapdragon 768G işlemci ve 8 GB RAM'in yer aldığı iQOO Z3 bulunuyor.

Üçüncü sırada gücünü Kirin 985 işlemcisinden alan Huawei Nova 8 Pro modeli yer alırken dörcüncü sırada ise Honor 30 bulunuyor. Beşinci sırada Nova 8 modeli konumlanırken altıncı sırada ise Nova 7 modeli yer aldı.