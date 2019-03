Nisan Ayının PlayStation Plus Oyunları Sonunda Duyuruldu

Nisan ayına artık pek fazla bir zaman kalmadı ve bizler de, yeni ayda Microsoft ve Sony cephesinden hangi oyunların ücretsiz olarak verileceklerini merak etmeye başlamıştık. Yazılım devi, önce davranıp, Nisan ayında verilecek olan Games With Gold oyunlarını açıklamıştı. Şimdi ise sırada Japon teknoloji devi var. Sony, yaptığı açıklamayla yeni PlayStation Plus oyunlarını duyurdu.

Bildiğiniz gibi bu aydan itibaren, artık PlayStation 3 ve PlayStation Vita için PlayStation Plus oyunları verilmeyecek. Ama halihazırdaki PlayStation Plus oyunları, aboneliğiniz devam ettiği sürece sizinle olmaya devam edecekler. Bundan böyle de, Sony, artık PlayStation 4 konsoluna odaklı olarak gidecek. Yeni ay için verilen oyunlar ise Conan Exiles ve The Surge olarak seçilmiş.

Conan Exiles

Conan the Barbarian dünyasında geçen Conan Exiles, Funcom tarafından geliştirilmişti. 2017 yılında erken erişime açılan oyun, 2018 yılının Mayıs ayında da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Çeşitli suçlardan dolayı ölüme mahkum edilen, ama sonradan Conan tarafından kurtarılan bir karakteri yönetiyoruz. The Exiled Lands adı verilen zorlu çöl ortamında geçen Conan Exiles, açık dünya oynanışa sahip, PvPvE bir hayatta kalma-rol yapma oyunu. Cinsiyet, ses ve çeşitli fiziksel özellikler gibi özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra Cimmerian, Stygian, Hyborian ve Nordheimer gibi farklı ırk seçimi de yapabilmek mümkün oluyor.

The Surge

Lords of the Fallen ile tanıdığımız Deck13 Interactive tarafından geliştirilen The Surge, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Yayıncılığı Focus Home Interactive tarafından yapılan oyun, dünyanın yok olmaya yakın olduğu bir gelecekte geçiyor. Nüfusun yoğun olduğu şehirlerde kalan insanlar, yaşlanan nüfusun ve artan çevresel hastalıkların sosyal düzenlerin içine işlemesi nedeniyle hayatta kalabilmek için çalışmak zorundadırlar. Biz ise, dünyayı kontrol eden CREO isimli büyük bir teknoloji şirketindeki ilk iş gününde olan Warren isimli bir karakteri yönetiyoruz. Yaşamına tekerlekli sandalyede devam eden Warren, bir ameliyat ile kendisine takılacak olan dış iskelet sayesinde, yeniden yürüyebilir hale gelecektir. Ne var ki, ameliyat öncesinde yaşanan bir aksilik, büyük bir faciaya neden oluyor. Bu facianın sonucunda bir harabeye dönen tesiste, soruna tam olarak neyin yol açtığını öğrenmeye çalışacağız.