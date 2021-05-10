Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Ortaya Çıktı

Mayıs ayına girmemizle birlikte Sony Interactive Entertainment tarafından Nisan’da en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde PS4 ve PS5 kullanıcıları, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.

Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Nisan ayında MLB The Show 21 oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 5 sahipleri FIFA 21 ile ilgilenmişken, PlayStation 4 sahipleri ise GTA V ile haşır neşir olmuşlar. Mart ayı içerisinde PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almıştı ve geçtiğimiz ay da bu durumda bir değişiklik yaşanmamış. Ücretsiz oyunlar kategorisinde ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformların Call of Duty: Warzone zirveyi Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde Fortnite oyunundan devralmış. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

MLB The Show 21 Outriders Returnal Mortal Kombat 11 It Takes Two Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Madden NFL 21 Marvel’s Avengers Assassin’s Creed Valhalla Disco Elysium – The Final Cut Hitman 3 Demon’s Souls Borderlands 3 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Godfall No Man’s Sky Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21 Outriders It Takes Two Returnal Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Marvel’s Avengers Disco Elysium – The Final Cut Hitman 3 NBA 2K21 Dirt 5 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Borderlands 3 No Man’s Sky Immortals Fenyx Rising Tom Clancy’s Rainbow Six Siege MLB The Show 21

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

MLB The Show 21 Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Outriders Mortal Kombat 11 Minecraft NBA 2K21 ARK: Survival Evolved Naruto to Boruto: Shinobi Striker Call of Duty: Modern Warfare Injustice 2 PGA Tour 2K21 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition It Takes Two NieR Replicant ver.1.22474487139… Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Red Dead Redemption 2 UFC 4 Mortal Kombat XL Gang Beasts

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Grand Theft Auto V FIFA 21 F1 2020 Minecraft ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Black Ops Cold War Gran Turismo Sport eFootball PES 2021 Season Update Ghost of Tsushima Call of Duty: Modern Warfare The Last of Us Part II The Crew 2 Tekken 7 Outriders Fall Guys: Ultimate Knockout It Takes Two NBA 2K21 Naruto to Boruto: Shinobi Striker Jump Force

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Superhot VR Job Simulator Creed Rise to Glory The Walking Dead Onslaught Gorn The Elder Scrolls V: Skyrim VR Doom 3: VR Edition Arizona Sunshine Alvo VR

Nisan Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Creed: Rise to Glory Alvo VR The Walking Dead Onslaught Doom 3: VR Edition Swordsman VR Arizona Sunshine Gorn

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları

Call of Duty: Warzone Fortnite Rocket League Apex Legends Destiny 2 Brawlhalla Genshin Impact Rogue Company Vigor Enlisted

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları