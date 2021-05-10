  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Ortaya Çıktı

Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Ortaya Çıktı

Nisan’da en çok indirilen PS Store oyunlarının listesi yayınlandı. Haberimizin içeriğinde, PS4 ve PS5 kullanıcılarının ilgi gösterdiği oyunları görebilirsiniz.

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu -

Mayıs ayına girmemizle birlikte Sony Interactive Entertainment tarafından Nisan’da en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde PS4 ve PS5 kullanıcıları, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.   

Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi 

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Nisan ayında MLB The Show 21 oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 5 sahipleri FIFA 21 ile ilgilenmişken, PlayStation 4 sahipleri ise GTA V ile haşır neşir olmuşlar. Mart ayı içerisinde PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almıştı ve geçtiğimiz ay da bu durumda bir değişiklik yaşanmamış. Ücretsiz oyunlar kategorisinde ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformların Call of Duty: Warzone zirveyi Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde Fortnite oyunundan devralmış. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz. 

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları   

  1. MLB The Show 21 
  2. Outriders 
  3. Returnal 
  4. Mortal Kombat 11 
  5. It Takes Two 
  6. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  7. FIFA 21 
  8. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  9. NBA 2K21 
  10. Madden NFL 21 
  11. Marvel’s Avengers 
  12. Assassin’s Creed Valhalla 
  13. Disco Elysium – The Final Cut 
  14. Hitman 3 
  15. Demon’s Souls 
  16. Borderlands 3 
  17. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 
  18. Godfall 
  19. No Man’s Sky 
  20. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege   

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları   

  1. FIFA 21 
  2. Outriders 
  3. It Takes Two 
  4. Returnal 
  5. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  6. Assassin’s Creed Valhalla 
  7. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  8. Mortal Kombat 11 
  9. Marvel’s Avengers 
  10. Disco Elysium – The Final Cut 
  11. Hitman 3 
  12. NBA 2K21 
  13. Dirt 5 
  14. Demon’s Souls 
  15. Watch Dogs: Legion 
  16. Borderlands 3 
  17. No Man’s Sky 
  18. Immortals Fenyx Rising 
  19. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  20. MLB The Show 21   

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları   

  1. MLB The Show 21 
  2. Grand Theft Auto V 
  3. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  4. Outriders 
  5. Mortal Kombat 11 
  6. Minecraft 
  7. NBA 2K21 
  8. ARK: Survival Evolved 
  9. Naruto to Boruto: Shinobi Striker 
  10. Call of Duty: Modern Warfare 
  11. Injustice 2 
  12. PGA Tour 2K21 
  13. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 
  14. It Takes Two 
  15. NieR Replicant ver.1.22474487139… 
  16. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 
  17. Red Dead Redemption 2 
  18. UFC 4 
  19. Mortal Kombat XL 
  20. Gang Beasts   

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları   

  1. Grand Theft Auto V 
  2. FIFA 21 
  3. F1 2020 
  4. Minecraft 
  5. ARK: Survival Evolved 
  6. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition 
  7. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  8. Gran Turismo Sport 
  9. eFootball PES 2021 Season Update 
  10. Ghost of Tsushima 
  11. Call of Duty: Modern Warfare 
  12. The Last of Us Part II 
  13. The Crew 2 
  14. Tekken 7 
  15. Outriders 
  16. Fall Guys: Ultimate Knockout 
  17. It Takes Two 
  18. NBA 2K21 
  19. Naruto to Boruto: Shinobi Striker 
  20. Jump Force   

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları   

  1. Beat Saber 
  2. Superhot VR 
  3. Job Simulator 
  4. Creed Rise to Glory 
  5. The Walking Dead Onslaught 
  6. Gorn 
  7. The Elder Scrolls V: Skyrim VR 
  8. Doom 3: VR Edition 
  9. Arizona Sunshine 
  10. Alvo VR   

Nisan Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları   

  1. Beat Saber 
  2. Job Simulator 
  3. Superhot VR 
  4. Creed: Rise to Glory 
  5. Alvo VR 
  6. The Walking Dead Onslaught 
  7. Doom 3: VR Edition 
  8. Swordsman VR 
  9. Arizona Sunshine 
  10. Gorn   

Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları   

  1. Call of Duty: Warzone 
  2. Fortnite 
  3. Rocket League 
  4. Apex Legends 
  5. Destiny 2 
  6. Brawlhalla 
  7. Genshin Impact 
  8. Rogue Company 
  9. Vigor 
  10. Enlisted   

Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları   

  1. Call of Duty: Warzone 
  2. Rocket League 
  3. Fortnite 
  4. Brawlhalla 
  5. Apex Legends 
  6. Genshin Impact 
  7. Destiny 2 
  8. Rogue Company 
  9. World of Tanks 
  10. Enlisted 

PlayStation 5 Stok Sıkıntısı Ne Zaman Sona Erecek? OYUN PlayStation 5 Stok Sıkıntısı Ne Zaman Sona Erecek?

YORUMLAR