Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Ortaya Çıktı

Mayıs ayına girmemizle birlikte Sony Interactive Entertainment tarafından Nisan’da en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde PS4 ve PS5 kullanıcıları, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.
Nisan Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi
Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları Nisan ayında MLB The Show 21 oyununa daha çok ilgi göstermişler. Avrupa bölgesinde ise PlayStation 5 sahipleri FIFA 21 ile ilgilenmişken, PlayStation 4 sahipleri ise GTA V ile haşır neşir olmuşlar. Mart ayı içerisinde PlayStation VR platformunda Beat Saber Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde zirvede yer almıştı ve geçtiğimiz ay da bu durumda bir değişiklik yaşanmamış. Ücretsiz oyunlar kategorisinde ise PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformların Call of Duty: Warzone zirveyi Birleşik Devletler ve Kanada ve Avrupa bölgesinde Fortnite oyunundan devralmış. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- MLB The Show 21
- Outriders
- Returnal
- Mortal Kombat 11
- It Takes Two
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- NBA 2K21
- Madden NFL 21
- Marvel’s Avengers
- Assassin’s Creed Valhalla
- Disco Elysium – The Final Cut
- Hitman 3
- Demon’s Souls
- Borderlands 3
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
- Godfall
- No Man’s Sky
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- Outriders
- It Takes Two
- Returnal
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Marvel’s Avengers
- Disco Elysium – The Final Cut
- Hitman 3
- NBA 2K21
- Dirt 5
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Borderlands 3
- No Man’s Sky
- Immortals Fenyx Rising
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- MLB The Show 21
Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- MLB The Show 21
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Outriders
- Mortal Kombat 11
- Minecraft
- NBA 2K21
- ARK: Survival Evolved
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker
- Call of Duty: Modern Warfare
- Injustice 2
- PGA Tour 2K21
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
- It Takes Two
- NieR Replicant ver.1.22474487139…
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
- Red Dead Redemption 2
- UFC 4
- Mortal Kombat XL
- Gang Beasts
Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Grand Theft Auto V
- FIFA 21
- F1 2020
- Minecraft
- ARK: Survival Evolved
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Gran Turismo Sport
- eFootball PES 2021 Season Update
- Ghost of Tsushima
- Call of Duty: Modern Warfare
- The Last of Us Part II
- The Crew 2
- Tekken 7
- Outriders
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- It Takes Two
- NBA 2K21
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker
- Jump Force
Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Superhot VR
- Job Simulator
- Creed Rise to Glory
- The Walking Dead Onslaught
- Gorn
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Doom 3: VR Edition
- Arizona Sunshine
- Alvo VR
Nisan Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Creed: Rise to Glory
- Alvo VR
- The Walking Dead Onslaught
- Doom 3: VR Edition
- Swordsman VR
- Arizona Sunshine
- Gorn
Nisan Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Fortnite
- Rocket League
- Apex Legends
- Destiny 2
- Brawlhalla
- Genshin Impact
- Rogue Company
- Vigor
- Enlisted
Nisan Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Fortnite
- Brawlhalla
- Apex Legends
- Genshin Impact
- Destiny 2
- Rogue Company
- World of Tanks
- Enlisted
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