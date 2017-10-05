Nissan, Araç Kontrolü İçin Sesli Asistan Alexa’yı Kullanacak

Alexa’nın yalnızca internetten sipariş verdiğini ya da evdeki komutlarınızı yerine getirdiğini sanıyorsanız, yanılıyorsanız. Amazon’un sesli asistanı Alexa, bundan böyle Nissan otomobillerini sesli komutunuzla uzaktan çalıştırabilecek.

Halihazırda 1000’den fazla yeteneğe ve uygulama altyapısına sahip olan Alexa, yeni bir beceri daha kazandı. Amazon, sesli asistanının Nissan otomobilleriyle entegre bir şekilde çalışacağını ve basit komutları yerine getirebileceğini açıkladı.

Alexa’nın yeni yeteneği, sesli komutları yerine getirebilmek için NissanConnect ile bağlantı kuruyor. Alexa’nın yeni becerileriyle birlikte, arabanızın motorunu çalıştırabilir, kapılarınızın kilidini açabilir veya kapatabilir ya da araba içindeki ışıkları kontrol edebilirsiniz.

Şu an için basit sayılabilecek sesli komutları yerine getirebilen Alexa, BMW’deki yeteneklerine kıyasla oldukça sınırlı kalıyor. Bildiğiniz gibi BMW otomobilleri, 2018 yılında Alexa’nın sunduğu tüm özelliklere erişebilecek. Alexa’nın yetenekleri BMW’nin araç içi bilgi ve eğlence sisteminde yerleşik olarak sunulacak.

BMW halihazırda otomobillerinde sıcaklık kontrolü, kapı kilitleme gibi işlemler için Echo gibi Alexa uyumlu cihazlardan yararlanıyor. Ancak yeni entegrasyon ile BMW sürücüleri her şeyi sürücü koltuğundan halletme imkanına sahip olacak.

Bununla birlikte, her Nissan marka aracın Amazon’un sesli asistanı Alexa’dan yararlanamayacağını da belirtelim. Alexa’nın yeteneklerine sahip olacak modelleri aşağıda bulabilirsiniz: