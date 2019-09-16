Nissan’dan e-Sporcular İçin Konsept Oyuncu Koltukları 

Otomobillerde bazı sert sürüşlerde kendinizi savrulmadan dik tutabilmeniz ve uzun yolculuklarda rahat edebilmeniz, o araçtaki koltukların kalitesi ve özellikleriyle doğrudan ilgilidir. İşte tam da bu nedenle otomobil üreticileri de özellikle üst sınıf ve spor otomobiller üretirken koltuklara da çok fazla para harcıyor.

Bu belki size şaşırtıcı gelebilir ancak söz konusu koltuklardaki kalite ve konforun aynısı profesyonel oyuncu koltukları için de geçerlidir. Özellikle de FaZe Clan ve OpTic Gaming gibi tanınmış e-spor takımlarındaki oyuncular için bu çok önemlidir. Nissan da bu popüler iki takımla iş birliği yaparak, 'Ulusal Video Oyun Günü' için kendi araçlarından ilham alıp yeni konsept oyuncu koltukları geliştiriyor. Bu iş birliğinin sonucunda her biri farklı bir Nissan aracından ilham alınarak ortaya çıkarılan 3 farklı taslak çizim görüyoruz.

Bu koltuklardan ilki Nissan’ın en popüler otomobillerinden biri olan GT-R Nismo baz alınarak tasarlandı ve hem sağlam hem de hafif olması için karbon-fiber ve alüminyumdan üretildi. Yarış otomobili koltuğu gibi görünen bu koltuk, Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda en zorlu anlarda bile sizi sağlam şekilde tutarak güvende ve rahat hissetmenizi sağlıyor. Koltuğun oturma alanı ve diğer bazı bölgeleri kırmızı deri ve Alkantara benzeri bir mikro süet ile kaplanmış olarak geliyor.

İkinci koltuk da Nissan’ın Armada SUV modeli baz alınarak tasarlandı ve GT-R koltuğundan daha farklı özelliklere sahip. Bu koltukta oyuncunun optimum vücut sıcaklığının sağlanabilmesi için ısıtma ve soğutma özellikleri bulunuyor. Ayrıca ayarlanabilir bel desteği sayesinde, oyunlarda uzun süre boyunca hareketsiz kalmanız gerekse bile vücudunuza kramplar girmiyor. Tıpkı Nissan’ın Armada Platinum Reserve modelindeki gibi bu koltuk da kahverengi ve siyah deri detaylardan oluşuyor.

Üçüncü yani son koltuk ise Nissan’ın Leaf adlı elektrikli otomobili baz alınarak tasarlandı. Bu koltuğun en önemli özellikleri olarak bacak desteği ve yerleşik USB şarj desteği dikkat çekiyor. Koltuk tam da bir elektrikli otomobili anımsatacak şekilde mavi ve gri deriden oluşuyor. Bu koltuk modelinin, piyasadaki oyuncu koltuklarına en çok benzeyen model olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu koltuklar oldukça kaliteli, rahat ve şık görünse de ne yazık ki Nissan bunlardan hiçbirini piyasaya sürmeyi planlamadığını açıkladı. Ancak şirket yine de insanların bu oyuncu koltukları hakkındaki düşüncelerine önem veriyor ve favori koltuğunuzu seçmeniz için Twitter’da oy kullanmanızı bekliyor.