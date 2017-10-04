Nissan'dan Kazaları Önleyecek Otomobil Koltuğu Geliyor!

Japonya merkezli Nissan şirketi, kazaları önleyeceğini iddia ettiği bir koltuk geliştirdi. Koltuk, sürücünün vücudunun susuz kaldığını anladığında renk değiştiriyor ve sürücünün hata yapma oranını azaltıyor.

Avrupa Hidrasyon Enstitüsü ve Loughborough Universitesi'nin bir çalışması olan bu koltuk prototipi, Nissan tarafından geliştirildi. Koltuğun çalışma prensibi ise şu şekilde: Vücudu susuz kalan kişiler, alkol alan biri kadar hata yapabileceği için koltuk bunu önceden anlayıp renk değiştiriyor. Sürücünün terinden vücudun su oranını anlayabilen bu teknoloji, direksiyonlarda da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor.

Sürücünün terinden su oranını anlayan koltuk, eğer su oranı azami sınırın altındaysa maviden sarı renge dönüşüyor.

Ayrıca konu hakkında açıklama yapan Cardiff Üniversitesi'nden ekonomi ve sürdürülebilirlik uzmanı Peter Wells, "Bu uygulama, pek kullanılabilir gibi gözükmese de genel anlamda bu faktörleri göz önüne alma ve ileriye doğru adımlar atma iradesini gösteriyor. Vücudun susuz kaldığını gösteren bu yöntemin çok kişiye çekici geleceğini sanmıyorum ama konsepti sevdim" sözlerini sarf etti.

Henüz koltuğun seri üretimde kullanılması amaçlı bir planlama bulunmuyor.