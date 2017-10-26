Nissan Elektrikli Araçları Artık Korna Çalmayacak

ABD Ulaşım Departmanı (DoT), geçtiğimiz günlerde hibrid ve elektrikli araçların tüm yayaları, özellikle görme özürlü veya görme yeteneği düşük olanları olası kazalardan koruyabilmek için özel bir sesli uyarı vermeleri konusunda araç üreticilerini uyarmıştı.

Bu uyarı, Nissan EV otomobillerinde hayata geçiriliyor. Nissan EV elektrikli araçları, söz konusu uyarıları standart korna sesleri yerine, müzikle yapacaklar.

Nissan'ın yeni tasarladığı tanıtım müziği, artık yayaların yolda duyacakları uyarı sesi olacak. Nissan'nın Canto adını verdiği yeni uyarı müziği, yayaları olası durumlarda uyarmak için kullanılacak.

Nissan'ın eletrikli araçlarında kullanacağı Canto uyarı sistemi, aşağıda izleyebileceğiniz gibi bir uyarı melodisi kullanacak.

Nissan'ın verdiği bilgiye göre Canto, Latince'den gelen bir kelime ve "şarkı söylüyorum" anlamına geliyor. Nissan, Canto uyarı sesinin üzerinde hala geliştirmeler yaptığını da söylüyor. Uyumlu ve dingin tonlar kullanan Canto uyarı sesleri, bilinen korna seslerinden hemen ayrışıyor ve paniğe yol açmayan güvenli bir hava yaratabiliyor. Canto'nun kullanacağı ses tonlarının yayalarda herhangi bir endişeye yol açmayacağı düşünülüyor.

Bu sistem, ilk olarak Nissan Leaf araçlara entegre edilecek. Sistem, 2017 Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.