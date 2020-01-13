Nissan'ın Elektrikli Konsept Arabası Ariya ile Tanışın

İlk olarak Tokyo Motor Show'da sergilenen yeni Ariya Concept şimdi de Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı. Akıllı sürücü teknolojisi ve fütüristik tasarım ile dikkat çeken Nissan Ariya, yeni nesil bir elektrikli crossover.

Yeni Nissan Ariya Concept modeli, Japon otomobil üreticisinin yeni marka felsefesini, ürün portföyünü ve teknolojisini gösteriyor. Yüksek performanslı yüzde 100 elektrikli motor sistemiyle üretilen Ariya, dört tekerleğe de dengeli ve öngörülebilir bir güç sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

Nissan Ariya, gelecek otomobil tasarımını ve birkaç yeni görsel öğeyi yansıtıyor. Geleneksel bir ızgara yerine güncellenmiş V-motion plakası, LED gündüz farları ve merkezde ışıklı bir Nissan amblemine sahip olan Ariya ayrıca özel lastiklere sahip, 21 inç alüminyum jantlara sahip.

Öte yandan kabin geleneksel düğmeler olmayan minimalist bir tasarıma sahip. A raçta gösterge paneli de dahil olmak üzere entegre dokunsal dokunmatik kontroller vurgulanıyor. Tek fiziksel kontrol olan başlat düğmesi ise 12.3 inçlik ekran monitörünü çalıştırmak ve klima kontrollerini ayarlamak için bulunuyor.