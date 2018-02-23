Nissan'ın Sürücüsüz Taksileri Yolcularını Bekliyor

Japon otomotiv devi Nissan ile Tokyo merkezli çevrimiçi hizmetler şirketi DeNa işbirliği ile geliştirilen Easy Ride adlı sürücüsüz taksinin test sürüşleri önümüzdeki ay başlıyor.

Sürücüsüz taksileriyle caddelerde boy göstermek isteyen tek şirketin Uber olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Zira, Nissan ve DeNa uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Easy Ride adlı sürücüsüz taksinin ilk denemelerine 5 Mart 2018 tarihinde Tokyo'da başlayacak.

Nissan Genel Merkezi ile Yokohama'daki bir alışveriş merkezi arasındaki 4,5 kilometrelik mesafede yolcuları taşıyacak sürücüsüz taksiler, başarılı olduğu takdirde bu alanda diğer şirketlere önemli bir referans olabilir.

Yolcular, akıllı telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile metin ya da sesli komut aracılığıyla çevrede görmek istedikleri yerleri sisteme söyleyebilecek. Ayrıca sürücüsüz takside yer alan bir tablet, yolculara ilgi alanlarına göre görmeye değer yerlerlerle ilgili tavsiyelerde bulunacak.

Bu özel yolculuğun her anını gözlemleyecek olan şirket yetkilileri, yolculara Easy Ride hizmetinden memnun kalıp kalmadıklarını ve gelecekte böyle bir yolculuk için ne kadar ödemek istediklerini soracak.

Nissan ve DeNA, kullanıcılardan gelen geri dönüşleri Easy Ride'ı geliştirmek için kullanmayı planlıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Easy Ride'ı tam olarak hizmete sunmayı hedefleyen ikili, olimpiyat turistlerine ve Japonya'nın yaşlanan nüfusuna önemli bir alternatif yaratmak istiyor.