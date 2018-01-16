Nissan'ın 'Xmotion' İsimli Konsept Aracı Geleceğe Göz Kırpıyor

Nissan bu yıl CES 2018 fuarında fırtına gibi esiyor. Xmotion olarak adlandırdığı aracını görücüye çıkaran marka, bilim-kurgu temalı Crossover SUV konseptiyle adeta geleceğe göz kırpıyor.

Nissan'ın Xmotion adını taşıyan Crossover SUV konsept aracı, far gibi ayrıntıları vurgulamak için keskin açılara, şık hatlara ve fütüristik öğelere sahip. İçerisindeyse rahatlatıcı bir görüntü kazandırılmak için dokunmatik ekranlar ve yenilikçi kontrol mekanizmaları kullanılmış.

Her ne kadar Nissan Xmotion'ın dış hatları ilginç olsa da asıl geliştirmeler iç kısımda yaşanmış diyebiliriz. Araç içi görüntülere bakıldığında tamamen sanal asistan üzerinden kontrol edilebildiğini görebiliyoruz. Bu sanal asistan kullanıcı tercihlerine göre iç kabin koşullarını, müzik, navigasyon ve diğer yazılımları kontrol etmeye yardımcı oluyor. Diğer yandan, otomobil otonom modda iken şerit değiştirildiğinde ve sürüş görevleri yerine getirilirken mevcut rota ve potansiyel trafik hakkında geniş bilgi verebiliyor. Ekranlar ise iç mekanın belirgin bir parçası olarak göze çarpıyor.

Nissan Xmotion 1