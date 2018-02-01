Nissan Leaf, 2018'in En İyi Elektrikli Otomobili Seçildi

Japon otomotiv devi Nissan'ın elektrikli modeli Leaf, 'What Car?' tarafından 2018 yılının en iyi elektrikli otomobili seçildi.

Son dönemde muazzam bir gelişme kaydeden elektrikli otomobil endüstrisi, hem yakıt masrafı hem de yeşil ulaşım adına müthiş bir önem taşıyor. Elektrikli otomobil piyasasında akla gelen ilk isimler Tesla, Audi, Volkswagen veya BMW olsa da bu devlerin arasından sıyrılıp, 2011 yılından beri bu alanda ödülleri toplayan bir marka daha var: Japon devi Nissan.

Nissan'ın Leaf adını verdiği elektrikli modeli, kazandığı onlarca ödüle bir yenisi daha ekleyerek ‘What Car?’ tarafından yılın elektrikli otomobili seçildi. İspanya’da gerçekleştirilen ‘Nissan Electric Ecosystem Experience’ lansmanında Avrupa'ya tanıtılan aracın alametifarikası ise, geri dönüştürülmüş pilleri kullanarak enerji depolamaya imkan sağlayan XStorage teknolojisi.

'What Car? ismini daha önce duymayanlar için kısaca açıklamak gerekirse; İngiltere merkezli oto alım satım rehberi olan What Car?, 1973'ten bu yana Avrupa'nın en büyük otomobil rehberi olarak kabul ediliyor.

Otomotiv endüstrisinin en önemli otoritelerinden biri olan What Car?'dan ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Nissan Avrupa Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Philippe Saillard, "Yeni Nissan Leaf, dünyanın en gelişmiş ve en erişilebilir %100 elektrikli aracı. 'What Car?' gibi prestijli bir marka tarafından böylesine önemli bir ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu, tarih boyunca satışa sunulan diğer elektrikli araçlardan daha keyifli, daha heyecan verici ve daha fazla bağlanabilir özelliklere sahip bir otomobil" yorumunda bulundu.

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