Tasarımıyla Dikkat Çeken Nissan Max-Out Görücüye Çıktı

Kasım 2021'de Nissan, yeni elektrikli araçlar ve batarya teknolojisi geliştirmek için 17,6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmasının bir parçası olarak Chill-Out, Surf-Out, Hang-Out ve Max-Out gibi ilgi çekici isimlere sahip dört elektrikli araç konseptinin renderlarını paylaşmıştı.

Şimdi ise şirket, 4 Şubat'ta Japonya'nın Yokohama kentinde başlayacak Nissan Futures etkinliği öncesinde bu konseptlerden biri olan Nissan Max-Out EV Cabrio'nun fiziksel bir versiyonunu nihayet gösterdi. Şirkete göre 4 Mart'a kadar sürecek olan etkinlik, Nissan'ın sürdürülebilir mobilite ve yenilikçi tasarımın geleceğini nasıl şekillendirdiğini göstermeyi amaçlıyor.

Nissan Max-Out gerçekten de şirketin "otomobille bir olma temel konsepti" üzerine yaratıldığını söylediği iki koltuklu bir cabrio. Konseptler genellikle bir şirket içinde yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlayan tasarım egzersizleridir. Bazen bu konseptler bir otomobil üreticisinin hangi tasarım yolunu izleyebileceğine dair bir fikir verir. Bu bağlamda Nissan Max-Out yollara çıkacağı güne kadar tasarımda değişiklikler yaşayabilir.

Nissan Max-Out Japonya'da Sergilenecek

Nissan GT-R hayranlarının uzun süredir Nissan'dan bir GT-R halefinin geleceğine ve elektrikli olacağına dair beklentileri var. Nismo CEO'su Takao Katagiri, Aralık 2022'de Autocar'a verdiği bir röportajda Nissan'ın hibrit veya diğer elektrikli formatlarda sunulacak yeni bir spor otomobil geliştirdiğini söyledi. İlk olarak Japonya'da, ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve İngiltere'de satılacak.

Nissan'ın ilk olarak Kasım 2021'de tanıttığı Ambition 2030 planı, portföyünün yarısını elektrikli hâle getirmeyi ve 10 yılın sonuna kadar 15 yeni elektrikli araç piyasaya sürmeyi hedefliyor. O dönemde şirket, 2030 yılına kadar 23 elektrikli araç geliştireceğini ve bunların 2026 yılına kadar 20'sinin piyasaya çıkacağını söylemişti. Şirket, 2030 yılına kadar portföyünün Avrupa'da %75'inin, Japonya'da %55'inin, ABD ve Çin'de ise %40'ının hibrit, plug-in hibrit ya da doğrudan elektrikli olmasını istediğini söylemişti.