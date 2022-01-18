Yeni Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu
Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de satışa çıktı. Bununla birlikte yeni otomobil modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte gelişmiş özelliklere sahip araç!
Yeni Nissan Qashqai Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı. Crossover sınıfının öncüsü olan Qashqai'nin üçüncü nesli, sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Dünyada 5 milyon, Türkiye'de ise 155 binden fazla satan otomobil modelinin yeni nesline dair merak edilen detaylar haberimizde.
Yeni Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı
- 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna: 626 bin TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna: 656 bin 500 TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design: 703 bin 500 TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 727 bin TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4: 760 bin TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 809 bin TL
- 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4: 842 bin tL
Türkiye'de En Çok Satan İkinci El Arabalar Açıklandı (2021)
2021 yılında en çok satan ikinci el arabalar açıklandı. Peki, Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok hangi ikinci el otomobiller tercih edildi? Indicata tarafından yayımlanan rapor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Göz alıcı iç ve dış tasarımı ile premium ruhunu yansıtmayı başaran Qashqai, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen otomobil modelinin "1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna" isimli sürümü 626 bin TL fiyat etiketine sahip.
Yeni Qashqai otomobilinin 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna sürümü 656 bin 500 TL fiyata sahipken 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design versiyonunun fiyatı ise 703 bin 500 olarak belirlendi. "1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4" isimli en pahalı sürümün fiyatı 842 bin TL olarak açıklandı.
Yeni Nissan Qashqai Özellikleri
- 12,3 inç dijital gösterge paneli
- Önsezili akıllı çarpışma sistemi
- Akıllı Hız Sabitleme Sistemi
- Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı
- Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi
- Hafif hibrit motor teknolojisi
- 4x4 çekiş sistemi
- Shift-by-wire özelliği
- XTRONIC CVT şanzıman
Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor. Masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneğine sahip.
Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı önleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini üst seviyeye taşıyor.
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