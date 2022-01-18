Yeni Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Yeni Nissan Qashqai Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı. Crossover sınıfının öncüsü olan Qashqai'nin üçüncü nesli, sahip olduğu gelişmiş özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Dünyada 5 milyon, Türkiye'de ise 155 binden fazla satan otomobil modelinin yeni nesline dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yeni Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna: 626 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna: 656 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design: 703 bin 500 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 727 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4: 760 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 809 bin TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4: 842 bin tL

Göz alıcı iç ve dış tasarımı ile premium ruhunu yansıtmayı başaran Qashqai, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilenen otomobil modelinin "1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna" isimli sürümü 626 bin TL fiyat etiketine sahip.

Yeni Qashqai otomobilinin 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna sürümü 656 bin 500 TL fiyata sahipken 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Design versiyonunun fiyatı ise 703 bin 500 olarak belirlendi. "1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4" isimli en pahalı sürümün fiyatı 842 bin TL olarak açıklandı.

Yeni Nissan Qashqai Özellikleri

12,3 inç dijital gösterge paneli

Önsezili akıllı çarpışma sistemi

Akıllı Hız Sabitleme Sistemi

Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı

Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi

Hafif hibrit motor teknolojisi

4x4 çekiş sistemi

Shift-by-wire özelliği

XTRONIC CVT şanzıman

Yeni Qashqai’de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor. Masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneğine sahip.

Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı önleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

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