Nissan, Renault ve Mitsubishi'den Dikkat Çeken Elektrikli Otomobil Açıklaması!

Nissan, Renault ve Mitsubishi güçlerini daha temiz bir gelecek için birleştiriyor. Üçlü, tıpkı diğer tüm büyük otomobil üreticileri gibi, elektrikli bir geleceğe doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. Nissan, Renault ve Mitsubishi'den dikkat çeken elektrikli otomobil açıklamasının detayları haberimizde!

Nissan, Renault ve Mitsubishi Güçlerini Birleştirdi

2030 yılına kadar global anlamda elektrikli araç sayısı önemli ölçüde artacak ve bu hedefin bir parçası olarak üçlü ittifak büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse bu amaçla tam tamına 23 milyar euro'luk bir harcama söz konusu olacak. Yatırım, 2030 yılına kadar 35 yeni EV getirecek. Yapılan açıklamaya göre bu hedefe ulaşmak için, otomobil üreticileri ortak parçalardan ve ortak tasarım öğelerinden yararlanmaları gerekecek, ancak bunu dikkatli bir şekilde yapacaklar.

İttifak, "akıllı farklılaşma" dediği şeyi kullanarak, araçlar arasındaki ortak noktaları yönetecek ve platformları, üretim tesislerini ve güç aktarma organlarını bir araya getirme olasılığını gözden geçirecek. 2026 yılına kadar, üç otomobil üreticisi ortak platformların kullanımını bugün yüzde 60'tan yüzde 80'in üzerine çıkaracak. Bu çabanın bir parçası olarak Mitsubishi, Avrupa'daki varlığını iki yeni modelle güçlendirecek.

"Akıllı farklılaşma" yaklaşımı, daha önce ortaya çıkan Renault 5 EV'ye çok benzeyen tamamen elektrikli Nissan Micra modelinin duyurulmasıyla halihazırda faaliyette. EV'lere geçiş, pil teknolojisine lazerle odaklanmayı beraberinde getiriyor ve bu amaçla üçlü, pil maliyetlerini 2026'da yüzde 50 ve 2028'de yüzde 65 azaltmak için çalışıyor. Üçlü ayrıca müşterilere tercihli fiyatlandırma sağlamak için Avrupa şarj sağlayıcılarıyla da çalışacak.

Paylaşılan bilgilere göre Nissan, Renault ve Mitsubishi 2026 yılına kadar, bulut sistemleri kullanılarak beş milyondan fazla araç teslim etmeyi hedefliyor. Ayrıca süper üçlü, Google ekosistemini araçlarında tanıtan ilk küresel otomobil üreticisi olacağını da iddia ediyor. İlk tam yazılım tanımlı araç 2025 yılına kadar piyasaya sürülecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.