Nissan Sahipleri Dikkat! Araçlarda Patlama Tehlikesi Var

Nissan, yangına neden olabilecek olası bir fren hidroliği sorununu çözmek için 400 bine yakın aracını geri çağırıyor. Tehlikede olan araç sahiplerine mail gönderilirken araçların gösterge (ABS) tablosunda uyarı çıktığı belirtiliyor.

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen yeni bir uyarıya göre Nissan araçlarda büyük bir tehlike yatıyor. Fren sıvısının sızıntısından kaynaklanan bir sorun yüzünden araçlarda yanma tehlikesi olduğunu dile getiren Nissan, araç sahiplerine gerekli mesajların iletildiğini söyledi.

"Uyarı dikkate alınmazsa ve araç bu durumda çalıştırılmaya devam ederse, fren hidroliği kaçağı, aktüatör devresinde yangına neden olabilecek elektriksel bir kısa devre yaratabilir!" şeklinde uyarı yayınlayan Japon üretici, tehlikede olan modellerin Maxima (2016-2018 model), Murano (2015-2018 model), Pathfinder (2017-2019 model) ve Infiniti QX60 (2017-2019 model) olduğunu aktardı.