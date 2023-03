Nissan Türkiye Yeni Yardım Kampanyasını Açıkladı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, ülkemizin 11 ilinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Şu ana dek 46 bini aşkın can kaybının yanı sıra on binlerce yaralı ve hayatta kalmayı başaran depremzede için yardım seferbirlikleri sürüyor. Bugün bu yardımlara bir yenisi de Nissan'dan geliyor.

Nissan Türkiye, bağış çalışmalarına olan desteğini sürecinden başından beri gösterdiğini belirterek, yeni yardım kampanyalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi derinden etkileyen depremin ardından vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla 1 milyon Euro’ya varan bir yardım paketi oluşturan Nissan, öncü bir müşteri bağış programı ile afet yardım çalışmalarına desteğini genişletiyor. Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşecek. Bu program sayesinde Nissan Türkiye, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket ediyor."

Yeni yardım kampanyalarıyla ilgili konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem ise ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye’de çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yapabileceğimiz her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz."

Nissan Türkiye'nin yanı sıra Türkiye genelinde de yardım kampanyaları sürüyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve futbol camiasından önemli isimleri kapsayan Omuz Omuza programında 1 milyar TL'ye yakın bir meblağ toplanırken, Humble Bundle'ın Türk oyun geliştiricilerin oyunlarına yer verdiği ve gelirlerinin tamamını bağışlayacağı pakette 11 milyon TL toplanmış durumda.