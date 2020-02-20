No Man's Sky'a Yeni Güncellemeyle Canlı Gemiler Geldi

Hello Games, hem geliştiricisi hem de yayıncısı olduğu No Man's Sky için içerik desteği sağlamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Living Ship adı altında yeni bir güncelleme daha yayınlandı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme ile oyuna yeni bir uzay gemisi sınıfı daha ekleniyor: Living Ships. Adından da anlayabildiğiniz üzere bu gemiler canlı organizmalardan oluşuyorlar. Haliyle kokpitleri de tamamıyla organik.

Her birinin tamamı özelleştirilmiş ve evrim geçirmiş hazır set (loadout) için oluşturulmuş kendisine özgü organik teknolojileri var. Bu gemileri sadece uçurmakla kalmıyorsunuz. Canlı organizma oldukları için önce yumurtadan çıkıyor ve zamanla yetişkin hale geliyorlar.

Organik gemi güncelleme ile gelen tek tuhaflık değil. Güncelleme sonrasında yeni ve garip kilit noktalar, enerji küreleri, uzay istasyonları, devasa bir canavar kafası ve daha birçok şey sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekleyecek.

Living Ship, beraberinde Starbirth isimli yeni bir dizi hikaye görevi de No Man's Sky oyununa eklenecek. Bu görevler ile organik gemilerin doğuşuna yol açan eski Korvax deneylerine yakından bakacaksınız.

Son olarak, güncellemenin bir parçası olarak birçok hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler de gerçekleştiriliyor.