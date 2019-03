No Man's Sky, Bu Yaz Mevsiminde VR Desteğine Kavuşacak

Hello Games stüdyosunun No Man's Sky için daha başka ne planları olduğunu merak ederken, State of Play programında konuyla ilgili güzel bir cevap geldi. Yaz mevsiminde yayınlanacak olan güncellemeyle No Man's Sky, VR desteği kazanacak.

Geçtiğimiz sene içerisinde yayınlanan Next güncellemesi ile bir derya deniz haline gelen No Man's Sky için The Abyss ve Visions sonrasındaki yeni güncelleme olan Beyond, bu ay içerisinde Hello Games tarafından duyurulmuştu. Duyuru sırasında pek fazla bir bilgi verilmemiş olsa da kendi içerisinde üç bileşenden oluşacağını ve bu bileşenlerden ilkinin farklı birçoklu-oyuncu deneyimi sunacak olan No Man's Sky Online olacağını öğrenmiştik. Bu yeni güncellemeyle ilgili detayları merak ediyoruz ama geliştirici stüdyo, güncellemenin yaz mevsiminde çıkacağından dolayı acele etmiyor. Kartlarını masaya yavaş yavaş koyuyor. State of Play ise masaya yeni bir kartın koyulduğu program oldu.

Eğer bir PlayStation VR veya Steam VR sahibiyseniz, oyunu artık bu platformlarda da deneyimleyebilmeniz mümkün olacak. Hello Games tarafından yapılan açıklamayla, Beyond güncellemesinin bir parçası olarak No Man's Sky oyununa VR desteği getirilecek. Adı No Man's Sky VR olacak bu destek, tahmin edebileceğiniz üzere yeni güncellemenin ikinci bileşeni olacak. Bu sayede No Man's Sky oyununu bütünüyle VR platformunuzda oynayabileceksiniz.

No Man's Sky VR

Son olarak Beyond güncellemesi, ana oyuna sahip olan oyuncular için ücretsiz yayınlanacak ama Hello Games, güncellemenin PlayStation 4 platformuna özel olarak kutulu bir versiyonunu da satışa sunacak. Bu kutulu versiyon, VR desteğine ek olarak güncelleme ile ilgili bütün içerikleri de barındıracak.