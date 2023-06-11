Artık Kendi Robotunuzu Yapabilirsiniz: No Man's Sky Expedition

Tüm platformlardaki oyuncular, April'ın Interceptor güncellemesiyle tanıtılan hikayeye devam ederek yaşam, yapay zeka ve varoluşun kendisini içeren çeşitli varoluşsal ikilemleri araştırmakla görevlendirilecek.

Önceki seferlerde olduğu gibi Singularity, çeşitli görevlere yayılmış birkaç çok aşamalı göreve bölünecek. Bu özel durumda nihai hedef, bir "Yapının" geliştirilmesidir.

No Man's Sky Robots Şaşırtmaya Devam Ediyor

Bu insansı robot, yeni yol arkadaşınız olmayacak, ancak size karakterinizin görünümünü değiştirecek yeni bir özelleştirme seti sağlayacaktır. Keşif gezisi boyunca hangi Construct parçalarını bulup inşa ettiğinize bağlı olarak değişir ve seçimleriniz iki olası kafa tasarımından biriyle sonuçlanır.

Ayrıca, önceki keşif gezilerinde olduğu gibi, son görevi tamamladığınızda, başka bir kurtarma yükleyebilecek ve kilidini açtığınız ödülleri ana oyuna ekleyebileceksiniz

Construct kostümünün yanı sıra, bu ödüller arasında üsleriniz için yeni posterler, yeni jetpack ve kargo uçağı motor izi efektleri, yeni bir temel dekorasyon ve yeni bir kask tasarımı yer alıyor.

Sürüm 4.30, yeni Singularity seferini (ve genel düzeltmeleri ve ayarlamaları) bugün No Man's Sky'ın tüm sürümlerine getiriyor, ancak aynı anda tüm platformlara yayılmayabilir. Singularity, Temmuz ayının başına kadar önümüzdeki beş hafta boyunca oynanabilecek.