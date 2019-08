No Man's Sky'ın BEYOND Güncellemesi Bu Ay Geliyor

Hello Games bugün yaptığı açıklamayla merakla beklenen BEYOND güncellemesinin tarihini duyurdu. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için eş zamanlı olarak hazırlanmakta olan güncelleme, 14 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanacak.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde duyurulmuş olan BEYOND için bu Yaz mevsimi işaret edilmişti. Oyun için yayınlanan yedinci güncelleme olacak ve kendi içinde üç bileşene ayrılacak. Bunlardan bir tanesinin radikal sosyal ve çoklu-oyuncu deneyimi sunacak olan No Man's Sky Online olacak. Herhangi bir aboneliğin gerekmeyeceği ve oyun içi ödeme sisteminin bulunmayacağı bu bileşende, oyuncular bir araya gelerek birlikte oynayabilecekler.

Güncellemenin bir diğer bileşeni ise No Man's Sky VR olacak. Sony tarafından düzenlenen State of Play canlı yayını sırasında ortaya çıkan bu bileşen, oyunun sunacağı deneyimi tamamıyla farklı bir boyuta taşıyacak. No Man's Sky oyununu duruma göre PlayStation 4 veya bilgisayarınız üzerinden VR destekli olarak oynayabilmeniz mümkün olacak.

Üçüncü bileşen ise şu an için gizemini koruyor. Hello Games stüdyosu herhangi bir ipucu dahi vermiş değil. Ancak BEYOND güncellemesi yakın bir zamanda yayınlanacağı için, bu gizemli üçüncü bileşen hakkında merak edilen tüm detayları öğrenmek için fazla bir zaman beklememiz gerekmeyecek. En kötü ihtimalle güncelleme yayınlandığında öğreneceğiz.

Son olarak, güncellemenin tarih duyurusuyla birlikte yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!