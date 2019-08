No Man's Sky'ın BEYOND Güncellemesi İçin Çıkış Fragmanı Yayınlandı

No Man's Sky oyununun BEYOND güncellemesi için beklenen gün yavaş yavaş geliyor. Geliştirici stüdyo kısa bir süre önce yaptığı açıklama ile bahsi geçen güncellemenin 14 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Önümüzdeki hafta gelecek olan BEYOND güncellemesi için güzel bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Dönüm noktası olan NEXT güncellemesi sonrasında evrim geçirmeye devam eden No Man's Sky, sıradaki güncellemeyle içerik olarak daha da genişleyecek. Hello Games tarafından yapılan açıklamayla kendi içerisinde üçe ayrılacak olan güncellemenin her bir bileşeni oyuna daha fazla değer kazandıracak. Eğer bir VR cihazınız var ise, dilediğiniz takdirde oyunu bütünüyle farklı bir deneyimde oynayabileceksiniz. Ayrı bir mod olarak değil de ana oyunu doğrudan sanal gerçeklik cihazınızla oynayabileceğinizi söyleyelim.

Güncellemenin bir diğer önemli yanı ise Nexus. Nexus oyunun paylaşımlı sosyal alanı olacak. Son dönemde çıkan Destiny (The Tower), Destiny 2 (The Farm) ve Call of Duty: WWII (Headquarters) oyunlarından aşina olacağınız bu sosyal alanda diğer oyuncular ile bir araya gelebilecek ve onlarla tanışıp arkadaşlık kurabileceksiniz. Bu alanda uzay geminiz, uzay kıyafetiniz ve kaskınız da diğer oyuncular tarafından görülecek. Yani eğer uzun uğraşlar sonucunda elde ettiğiniz nadide bir eşya varsa, sosyal alanda havanızdan geçilmeyecek. Bunlara ek olarak, diğer oyuncular inşa etmekte olduğunuz üssünüzü de ziyaret edebilecekler.

Son olarak, Nexus üzerinde tanıştığınız diğer oyuncular ile dilediğinizde kainatı birlikte keşfe ve görevlere çıkabileceksiniz.

No Man's Sky BEYOND için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.