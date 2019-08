No Man's Sky'ın BEYOND Güncellemesi Yayınlandı

Bu hafta No Man's Sky için bir diğer önemli hafta olarak oyun dünyasının tarihine geçti. Hello Games ilk olarak mart ayında haberdar olduğumuz BEYOND güncellemesini nihayet yayınladı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlanan güncelleme No Man's Sky oyununa birçok yeniliği getiriyor ama en önemlisi şu ki, NEXT güncellemesinde olduğu gibi kaydettiğiniz ilerlemenin sıfırlanmasına neden olmuyor.

No Man's Sky'ın BEYOND Güncellemesi

Peki, nihai olarak BEYOND güncellemesinde yenilik olarak neler var? İsterseniz başlayalım. Öncelikle sık sık bahsettiğimiz üzere oyuna sanal gerçeklik desteği eklenecek. Ayrı bir mod yerine oyunun tamamını sanal gerçeklik cihazınızla oynayabileceksiniz.

Space Anomaly bütün platformlarda artık on altı oyuncuya kadar destek sunacakken, diğer kısımlarda PlayStation 4 ve Xbox One konsollarındaki azami oyuncu desteği sekize, PC platformunda ise otuz ikiye yükseltiliyor.

Seanslar oyunu sanal gerçeklik cihazından veya normal şekilde oynayan oyuncuları bir araya getirecek. Yeni güncelleme ile diğer oyuncuların karakterlerini ve gemi özelleştirmelerini görebilmeniz mümkün olacak. Ayrıca yeni sosyal alan Nexus sayesinde diğer oyuncularla tanışabilecek, üslerini ziyaret edebilecek ve birlikte Nada ve Polo görevlerine çıkabileceksiniz. Bu ikilinin on iki kadar yeni arkadaşına oyuna katılıyor ve her birinin de farklı farklı rolleri var. Öte yandan Space Anomaly kısmında daha fazla üs parçası bulabileceksiniz.

Atlas Path, Space Anomaly ve Artemis için yeni hikaye içerikleri ve yeni kataloga ilk kez karşılaştığınız cisimler, üretilmiş eşyalar, yeni teknolojiler ve antikalar otomatik olarak eklenecek.

No Man's Sky oyunundaki ayrıntılı planlar artık teknoloji ağacı sayesinde görsel hale getirilebilecek. Öğreneceğiniz yeni üretim yöntemleri net, etkileşimli ve daha ödüllendirici olacak. Construction Research Unit haline gelen Blueprint Analyser ile araştırma gidişatınızı seçebileceksiniz.

Keşif sayfasının da revizyondan geçirilmesi neticesinde yaratık bitkisi, hayvan ve maden keşifleri daha detaylı olarak gösterilecek.

Hello Games tarafından bahsedilen detaylarda tesislerde karşılaşacağınız yaratık karakterler için kısa hikayeler ve görevler altmıştan fazla diyalogun eklenediğini görüyoruz. Halihazırdaki diyaloglar ve animasyonlar da bu karakterlerin o andaki ruhsal durumlarına uygun bir şekilde iyileştiriliyor. Aynı şekilde diyalog kutuları da iyileştiriliyor.

Son olarak, yaratıkları yemle kandırarak evcilleştirip üzerlerine binmek, evcilleştirdiğiniz yaratıklardan yemek pişirmek için gerekli olan içerikleri elde etmek, her gezegen için hasat edilebilir on yeni bitki çeşidi, gezegenlerdeki üslerin artık biyo-jeneratör ile çalıştırılabilecek olması ve birçok iyileştirmeler söz konusu.

Ayrıca oyunun PC platformunda artık OpenGL yerine Vulkan API getiriliyor. Bu sayede AMD kartları veya daha eski işlemcileri olan kullanıcılar için performans artışı yaşanacak. Bunun yanı sıra kullanıcıların sistemlerinin durumuna göre olabilecek en iyi görsel ayarı yapabilmeleri de mümkün olacak. BEYOND güncellemesi ile grafik ayarlarına çözünürlük, V-Sync, pencere modu dahil birçok ayar oyunu yeniden başlatmadan değiştirilebilecek.