No Man's Sky NEXT Güncellemesiyle Oyun Baştan Aşağı Değişecek

2016’nın en çok konuşulan oyunları arasında yer alan No Man’s Sky için çok uzun süredir beklenen ve NEXT adı verilen güncelleme hakkında yeni bir video yayınlandı. Videoyla birlikte güncellemenin içeriğine dair detaylar merak edenlerle paylaşıldı.

Hello Games tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan No Man’s Sky, ilk gösterildiğinde büyük yankı uyandırmıştı. İçerisinde milyarlarca birbirinden farklı gezegen olacağı ve oyuncuların bu gezegenler arasında istedikleri gibi gezecekleri söylenirken, oyunda multiplayer olacağı da belirtilmişti. Buna rağmen No Man’s Sky’ın raflardaki yerini almasının ardından yapımcılar tarafından vaat edilen birçok içeriğin oyunda olmadığı görülmüş ve Hello Games ağır eleştiriler almaya başlamıştı. Gelen eleştirilerden sonra yapımcı şirket yaptığı hatadan dolayı özür dilemiş ve söyledikleri her şeyi ilerleyen günlerde oyuna ekleyeceklerini dile getirmişti.

Bahsi geçen güncellemelerden olan ve oyuna tonla yeni detay getireceği ifade edilen NEXT isimli güncelleme için bugün yeni bir video yayınlandı. NEXT güncellemesinin oyuna eklediği en önemli özelliğin multiplayer olduğu vurgulanırken, multiplayer ile birlikte oyunda buluna nhayvan ve ırk sayısının yükseltileceği belirtildi. Daha iyi grafikler sunacağı kesin olarak sunulan NEXT’in bununla birlikte NPC karakterlere yapay zeka desteği yapacağı ve daha yaşanabilir ortam sunacağı söylenenler arasına girdi.